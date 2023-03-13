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План розвалу України від Януковича: нові зізнання зрадника Царьов

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
План розвалу України від Януковича: нові зізнання зрадника Царьов
Зрадники Олег Царьов та Віктор Янукович, які втекли у Росію
фото з відкритих джерел

Фактично Янукович разом із командою планували державний переворот, тож Майдан був неминучим і необхідним

Колишній президент-утікач Віктор Янукович разом зі своєю партією мав план щодо розпаду України й хотів бути главою держави довічно. Про це заявив колишній український підприємець, колабораціоніст, проросійський політик та сепаратист Олег Царьов у інтерв'ю пропагандистському виданню.

За словами Царьова, Янукович хотів змінити Конституцію, як це зробили диктатори Путін та Лукашенко. Так, експрезидент міг балотуватися на посаду необмежену кількість разів, а у відповідь очікував спалах сепаратизму на території Західної України.

«Расскажу вам то, чего никому раньше не рассказывал. Я держал в руках документ, разработанный аналитиками Партии регионов, в котором рассматривался сценарий пожизненного президентства Януковича», – розповів колабораціоніст.

Фактично Янукович разом із командою планували державний переворот: хотіли захопити владу в Україні й розділити державу. Таким чином Царьов підкреслив необхідність Майдану, адже в українців не було іншого виходу, бо країною керували злочинці.

«Было очевидно, что, выстраивая дружеские отношения с Российской Федерацией, добиваясь роста экономики, повышения уровня жизни, все это сделать реально. Два президентских срока, изменение Конституции, еще два срока… И единственная угроза воплощению этих планов в жизнь виделась одна: Западная Украина всегда будет расшатывать ситуацию на территории всей страны и сделает все, чтобы не дать такой сценарий реализовать И тогда нарисовался план, согласно которому Тягнибок, получавший деньги в том числе и из кассы Партии регионов, стал бы выступать за сепаратизм, за отделение ряда западных областей в автономное образование, не поддерживающее центральную власть. Ну, а центральной власти пришлось бы «скрепя сердце» согласиться», – поділився Царьов.

План розвалу України від Януковича: нові зізнання зрадника Царьов фото 1

Зауважимо, Царьов був членом фракції «Партія регіонів» Януковича. Нині він переховується в РФ від слідства, провадженого генпрокуратурою України за звинуваченням у державній зраді через колабораціонізм із Росією.

Нагадаємо, зрадник Царьов запропонував ударити ядеркою по дітях та жінках в Україні: саме так він пропонує відреагувати на програш Росії у війні проти України.

До слова, американські офіційні особи вважають Царьова маріонетковим лідером, якого Кремль збирався поставити в Україні. Підозрюваний у держзраді екснардеп та екскандидат у президенти, який був активним регіоналом, несподівано змінив політичний курс: зрадник Царьов несподівано відкрив правду про Януковича.

Крім того, зрадник Царьов визнав, що Росія «втратила» Україну.

Як відомо, екснардепа визнано винним у публічних закликах до сепаратизму і насильницької зміни та повалення конституційного ладу – вирок Царьову набув чинності: скільки років отримав зрадник.

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Теги: Віктор Янукович Партія регіонів сепаратизм Олег Царьов

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