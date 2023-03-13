План розвалу України від Януковича: нові зізнання зрадника Царьов

Зрадники Олег Царьов та Віктор Янукович, які втекли у Росію

Фактично Янукович разом із командою планували державний переворот, тож Майдан був неминучим і необхідним

Колишній президент-утікач Віктор Янукович разом зі своєю партією мав план щодо розпаду України й хотів бути главою держави довічно. Про це заявив колишній український підприємець, колабораціоніст, проросійський політик та сепаратист Олег Царьов у інтерв'ю пропагандистському виданню.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Царьова, Янукович хотів змінити Конституцію, як це зробили диктатори Путін та Лукашенко. Так, експрезидент міг балотуватися на посаду необмежену кількість разів, а у відповідь очікував спалах сепаратизму на території Західної України.

«Расскажу вам то, чего никому раньше не рассказывал. Я держал в руках документ, разработанный аналитиками Партии регионов, в котором рассматривался сценарий пожизненного президентства Януковича», – розповів колабораціоніст.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Фактично Янукович разом із командою планували державний переворот: хотіли захопити владу в Україні й розділити державу. Таким чином Царьов підкреслив необхідність Майдану, адже в українців не було іншого виходу, бо країною керували злочинці.

«Было очевидно, что, выстраивая дружеские отношения с Российской Федерацией, добиваясь роста экономики, повышения уровня жизни, все это сделать реально. Два президентских срока, изменение Конституции, еще два срока… И единственная угроза воплощению этих планов в жизнь виделась одна: Западная Украина всегда будет расшатывать ситуацию на территории всей страны и сделает все, чтобы не дать такой сценарий реализовать И тогда нарисовался план, согласно которому Тягнибок, получавший деньги в том числе и из кассы Партии регионов, стал бы выступать за сепаратизм, за отделение ряда западных областей в автономное образование, не поддерживающее центральную власть. Ну, а центральной власти пришлось бы «скрепя сердце» согласиться», – поділився Царьов.

Зауважимо, Царьов був членом фракції «Партія регіонів» Януковича. Нині він переховується в РФ від слідства, провадженого генпрокуратурою України за звинуваченням у державній зраді через колабораціонізм із Росією.

Нагадаємо, зрадник Царьов запропонував ударити ядеркою по дітях та жінках в Україні: саме так він пропонує відреагувати на програш Росії у війні проти України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, американські офіційні особи вважають Царьова маріонетковим лідером, якого Кремль збирався поставити в Україні. Підозрюваний у держзраді екснардеп та екскандидат у президенти, який був активним регіоналом, несподівано змінив політичний курс: зрадник Царьов несподівано відкрив правду про Януковича.

Крім того, зрадник Царьов визнав, що Росія «втратила» Україну.

Як відомо, екснардепа визнано винним у публічних закликах до сепаратизму і насильницької зміни та повалення конституційного ладу – вирок Царьову набув чинності: скільки років отримав зрадник.