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    В Україні від імені голови Нацбанку орудують шахраї

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    Кирило&nbsp;Шевченко попередив про фейкові акаунти, які надсилають повідомлення від його імені - В Україні від імені голови Нацбанку орудують шахраї
    Кирило Шевченко попередив про фейкові акаунти, які надсилають повідомлення від його імені
    Фото: НБУ

    Нацбанк звернувся до поліції

    Національний банк України повідомив, що шахраї діють від імені голови НБУ Кирила Шевченка. У декількох месенджерах з'явилися фішинг-акаунти під ім'ям Шевченка, які намагалися заволодіти коштами клієнтів банків і фінансових установ. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

    Як повідомили в НБУ, вони вже звернулися в поліцію.

    «Нам відомі номери телефонів, з яких здійснювали розсилки повідомлень, а також номер банківської картки та ім'я її власника, на яку шахраї просили перерахувати кошти. Всі ці відомості вже передані кіберполіції», – йдеться в повідомленні.

    При цьому в НБУ додали, що здійснюють моніторинг соціальних мереж і месенджерів для своєчасного виявлення фейкових акаунтів, які можуть видавати себе за Національний банк або його керівництво.

    «Також звертаємося до наших передплатників з проханням бути обережними і перевіряти акаунти, з яких надходять повідомлення. Якщо ви отримали подібне повідомлення, обов'язково зверніться до кіберполіції», – йдеться в повідомленні.

    До слова, сьогодні стало відомо, що в інтернет «злили» понад 50 мільйонів записів про персональні дані українців.

    Також у «Дії» з'явиться функція-попередження про шахраїв. Зокрема, якщо хтось намагатиметься оформити кредит на користувача додатку «Дія», останньому приходитиме повідомлення про те, що банк перевіряє його історію.

    Крім того, нещодавно фейковий колл-центр із Запоріжжя видурив у довірливих українців мільйони гривень. Шахраї, представляючись співробітниками виконавчої служби, державного казначейства або банківських установ, отримували персональні дані фізичних осіб про банківські картки та рахунки – реквізити та CVV-код.

    Нагадаємо, що у світі діє нова шахрайська схема крадіжки даних банківських карт. За аферою стоять кібернетичні злочинці з угруповання FIN7. Вони організували нову кампанію з розповсюдження вірусів, яка базується на інтересі користувачів до нової операційної системи Windows 11.

    Теги: шахрайство Національний банк кредит банк інтернет Кирило Шевченко НБУ
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    В Україні від імені голови Нацбанку орудують шахраї