В Україні від імені голови Нацбанку орудують шахраї

Кирило Шевченко попередив про фейкові акаунти, які надсилають повідомлення від його імені

Нацбанк звернувся до поліції

Національний банк України повідомив, що шахраї діють від імені голови НБУ Кирила Шевченка. У декількох месенджерах з'явилися фішинг-акаунти під ім'ям Шевченка, які намагалися заволодіти коштами клієнтів банків і фінансових установ. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як повідомили в НБУ, вони вже звернулися в поліцію.

«Нам відомі номери телефонів, з яких здійснювали розсилки повідомлень, а також номер банківської картки та ім'я її власника, на яку шахраї просили перерахувати кошти. Всі ці відомості вже передані кіберполіції», – йдеться в повідомленні.

При цьому в НБУ додали, що здійснюють моніторинг соціальних мереж і месенджерів для своєчасного виявлення фейкових акаунтів, які можуть видавати себе за Національний банк або його керівництво.

«Також звертаємося до наших передплатників з проханням бути обережними і перевіряти акаунти, з яких надходять повідомлення. Якщо ви отримали подібне повідомлення, обов'язково зверніться до кіберполіції», – йдеться в повідомленні.

До слова, сьогодні стало відомо, що в інтернет «злили» понад 50 мільйонів записів про персональні дані українців.

Також у «Дії» з'явиться функція-попередження про шахраїв. Зокрема, якщо хтось намагатиметься оформити кредит на користувача додатку «Дія», останньому приходитиме повідомлення про те, що банк перевіряє його історію.

Крім того, нещодавно фейковий колл-центр із Запоріжжя видурив у довірливих українців мільйони гривень. Шахраї, представляючись співробітниками виконавчої служби, державного казначейства або банківських установ, отримували персональні дані фізичних осіб про банківські картки та рахунки – реквізити та CVV-код.

Нагадаємо, що у світі діє нова шахрайська схема крадіжки даних банківських карт. За аферою стоять кібернетичні злочинці з угруповання FIN7. Вони організували нову кампанію з розповсюдження вірусів, яка базується на інтересі користувачів до нової операційної системи Windows 11.