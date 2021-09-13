В інтернет «злили» понад 50 мільйонів записів про персональні дані українців

За інформацією, розміщеною на зазначеному веб-сайті, в базі може міститись майже 53 мільйони записів

Омбудсменка звернулася до поліції щодо розслідування

В інтернеті виявили базу даних жителів України, що може містити майже 53 мільйони записів про персональні дані. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до поліції, аби та розпочала розслідування. Про це повідомляє пресслужба Офіса омбудсмена.

«На одному із веб-сайтів у мережі інтернет виявлено базу даних жителів України, що може містити персональні дані: ПІБ, дату народження, номер телефону, населений пункт, вулицю, номер будинка та квартири», – йдеться у повідомленні.

За інформацією, розміщеною на зазначеному веб-сайті, в базі може міститися майже 53 мільйони записів.

Офіс омбудсмена направив листа до поліції щодо відкриття кримінального провадження і вжиття відповідних заходів реагування.

Повідомляється, що Департамент постійно проводить моніторинг шодо дотримання прав людини у сфері захисту персональних даних.

До слова, у «Дії» з'явиться функція-попередження про шахраїв. Зокрема, якщо хтось намагатиметься оформити кредит на користувача додатку «Дія», останньому приходитиме повідомлення про те, що банк перевіряє його історію.

Крім того, нещодавно фейковий колл-центр із Запоріжжя видурив у довірливих українців мільйони гривень. Шахраї, представляючись співробітниками виконавчої служби, державного казначейства або банківських установ, отримували персональні дані фізичних осіб про банківські картки та рахунки – реквізити та CVV-код.