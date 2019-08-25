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    Кримінал

    Вандали пошкодили обладнання обсерваторії на горі Піп Іван в Карпатах

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    Вандали пошкодили обладнання обсерваторії на горі Піп Іван в Карпатах

    Камери відеоспостереження зафіксували неправомірні дії молодиків

    В обсерваторії на горі Піп Іван в українських Карпатах невідомі чоловіки пошкодили систему громовідведення.

    Про це повідомляє міжнародний науковий центр «Обсерваторія».

    «22 серпня в обсерваторії на горі Піп Іван невідомі вчинили акт вандалізму. Вони залізли на мідний дах будівлі й пошкодили систему громовідведення», – йдеться в повідомленні.

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    Зазначається, що «туристи» поводили себе зухвало, не звертали увагу на чергових рятувального посту, які намагалися їх зупинити.

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    Водночас камери відеоспостереження зафіксували неправомірні дії молодиків, їхні фото вже передані в поліцію, поінформували в науковому центрі.

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    Вартість пошкоджено майна оцінено у 600 тисяч гривень.

    Також зазначається, що нині будівлю обсерваторії на горі Піп Іван зачинено для відвідування туристами, оскільки ведуться ремонтно-реставраційні роботи з її відновлення.

    Як повідомлялося, Євросоюз виділить 1 мільйон 53 тисячі євро на відновлення астрономічно-метеорологічної обсерваторії на горі Піп Іван (Чорногірський хребет, Карпати).

    На базі обсерваторії планують створити Міжнародний науковий центр Обсерваторія Прикарпатського університету та Варшавського університету, зазначила вона.

    19 серпня, вранці у сквері на вулиці Сагайдачного у Києві невідомі обмалювали всі лави та урни і запустили у фонтан миючий засіб. Працівникам підприємства довелося приводити до ладу зіпсоване майно.

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