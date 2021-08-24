Справи Майдану: суд відклав обрання запобіжного заходу Януковичу

Засідання з перервами тривало 6 годин, після чого подальший розгляд відклали майже на місяць

Печерський районний суд Києва відклав на 16 вересня розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу у справі щодо організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року. Про це повідомила у Фейсбуці ГО «Адвокатська дорадча група».

Як зазначається, 19 серпня після зірваних трьох засідань (9, 12 і 17 серпня), на які не з’явились захисники Януковича, у справу вступила адвокат Андріана Фозекош.

«19 серпня Печерський суд продовжив розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу, підозрюваному в організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 р... Засідання з перервами тривало 6 годин, після чого подальший розгляд відклали майже на місяць, до 16 вересня 2021 року», – зазначають активісти.

За їхньою інформацією, засідання розпочалося з чергового клопотання адвокатів експрезидента про виклик Януковича у порядку міжнародно-правової допомоги. Прокурор Олексій Донський заявив, що це клопотання є явним зловживанням процесуальними правами стороною захисту. Воно заявлялося раніше, і суд його вже розглядав, а відмова у його задоволенні використовувалася адвокатами як підстава для відводу судді.

Слідчий суддя В'ячеслав Підпалий залишив без розгляду клопотання про виклик Януковича, оскільки аналогічні вже неодноразово вирішувалися судом.

Новий адвокат Андріана Фозекош просила суд надати їй кілька днів на ознайомлення зі справою, проте суддя вирішив надати захиснику 3 години на ознайомлення з матеріалами клопотання, після чого продовжив розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу по суті.

Після цього Фозекош заявила клопотання про проведення перевірки обставин винесення постанови про оголошення в міжнародний розшук від 29 травня 2019 року щодо Януковича та невнесення цієї постанови у ЄРДР.

Суд частково задовольнив її клопотання та зобов’язав компетентних уповноважених службових осіб Офісу генпрокурора провести перевірку інформації щодо внесення відомостей про перебування Януковича у міжнародному розшуку до ЄРДР.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура подали до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою експрезиденту Віктору Януковичу і його синові.