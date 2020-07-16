Вбивство Гандзюк: суд залишив Левіна під арештом до 24 серпня



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Апеляційний суд не задовольнив скарги захисту фігуранта справи Гандзюк

Київський апеляційний суд залишив підозрюваного у справі про вбивство Катерини Гандзюк Олексія Левіна під вартою.

Про це 15 липня інформує пресслужба Київського апеляційного суду.

«За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 червня 2020 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту – без задоволення», - йдеться у повідомленні.

У суді нагадали, що Левіну раніше продовжили строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 24 серпня 2020 року включно.

Нагадаємо, в СБУ повідомили про завершення досудового розслідування вбивства Гандзюк.

Як повідомлялося, у справі Гандзюк уже винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну та його співучасникам - Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському та Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Ключового фігуранта справи, Олексія Левіна, було затримано 24 січня 2020 року у Болгарії завдяки співпраці місцевих правоохоронців з СБУ та Офісом генерального прокурора України. Особу його встановили за відбитками пальців, оскільки він змінив зовнішність. 16 березня Олексія Левіна було екстрадовано в Україну.