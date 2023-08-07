Військкому з Закарпаття, який змушував підлеглих будувати дім, обрано запобіжний захід

Військком перебуватиме під вартою з 7 серпня до 2 жовтня

Личаківський райсуд Львова 7 серпня обрав очільнику Ужгородського районного ТЦК та СП із Закарпаття запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у 805 тис. грн. Військкома підозрюють у використанні солдатів для будівництва власного будинку. Про це повідомляє «Суспільне».

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«Після внесення застави підозрюваний звільняється з-під варти та зобов’язується перебувати у своєму населеному пункті, здати паспорти. У випадку невнесення застави строк тримання під вартою становитиме з 7 серпня до 2 жовтня», – йдеться у рішенні суду.

Раніше стало відомо, що військовий комісар одного з районів на Закарпатті змушував вмотивованих та патріотичних підлеглих будувати йому маєток. Як зазначається, військовий комісар народився та навчався на території РФ, змушував вмотивованих та патріотичних підлеглих будувати йому маєток. У ДБР повідомили, що 1 серпня 2023 року на місці будівництва, а також в помешканні та робочому кабінеті фігуранта була проведена низка обшуків. На будівництві були виявлені троє солдатів, які виконували будівельні роботи. Вони вже дають показання слідству.

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Також під час обшуків було вилучено $3,5 тис., атрибутику Російської Федерації (монети, документи про здобуття освіти у РФ), одяг з емблемами СРСР та Росії, посвідчення офіцера МО СРСР, а також значки, кокарди і навіть георгіївська стрічка».

Нагадаємо, що президент Зеленський розповів, що під час перевірки українських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки правоохоронці виявляють численні порушення та зловживання.