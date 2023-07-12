Реорганізація «Довженко-Центру». Суд ухвалив рішення

15 листопада 2022 року Держкіно призупинило реорганізацію «Довженко-Центру» до завершення повного аудиту та обрання нового керівника

Господарський суд міста Києва визнав незаконним наказ Державного агентства з питань кіно про реорганізацію «Довженко-Центру». Про це Центр повідомляє у Facebook.

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«Господарський суд міста Києва визнав незаконним наказ про реорганізацію «Довженко-Центру». Ми вдячні нашим прихильникам за громадський контроль», – йдеться в повідомленні.

В організації також подякували третій стороні в судовому спорі – Міністерству культури та інформаційної політики – за виваженість і підтримку у справі проти Держкіно.

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Нагадаємо, 2 листопада Держкіно звільнило Олену Гончарук з посади директорки Центру. Натомість призначило нову виконувачку обов’язків директорки – Юлію Каждан та новий конкурс на посаду директора. Як з’ясувалось, нова в.о. директорки не має досвіду управління інституціями культури. Колектив Довженко-Центру не пропустив Каждан на робоче місце.

10 листопада у Довженко-Центрі, де розташований найбільший український кіноархів, відбулися обшуки. До будівлі прийшли співробітники прокуратури, поліції та Служби безпеки України.

15 листопада 2022 року Держкіно призупинило реорганізацію «Довженко-Центру» до завершення повного аудиту та обрання нового керівника.

3 червня Держкіно скасувало наказ про реорганізацію «Довженко-Центру».