Головна Країна Культура
search button user button menu button

Реорганізація «Довженко-Центру». Суд ухвалив рішення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Реорганізація «Довженко-Центру». Суд ухвалив рішення
2 листопада Держкіно звільнило Олену Гончарук з посади директорки Центру
фото ілюстративне

15 листопада 2022 року Держкіно призупинило реорганізацію «Довженко-Центру» до завершення повного аудиту та обрання нового керівника

Господарський суд міста Києва визнав незаконним наказ Державного агентства з питань кіно про реорганізацію «Довженко-Центру». Про це Центр повідомляє у Facebook.

«Господарський суд міста Києва визнав незаконним наказ про реорганізацію «Довженко-Центру». Ми вдячні нашим прихильникам за громадський контроль», – йдеться в повідомленні.

В організації також подякували третій стороні в судовому спорі – Міністерству культури та інформаційної політики – за виваженість і підтримку у справі проти Держкіно.

Нагадаємо, 2 листопада Держкіно звільнило Олену Гончарук з посади директорки Центру. Натомість призначило нову виконувачку обов’язків директорки – Юлію Каждан та новий конкурс на посаду директора. Як з’ясувалось, нова в.о. директорки не має досвіду управління інституціями культури. Колектив Довженко-Центру не пропустив Каждан на робоче місце.

10 листопада у Довженко-Центрі, де розташований найбільший український кіноархів, відбулися обшуки. До будівлі прийшли співробітники прокуратури, поліції та Служби безпеки України.

15 листопада 2022 року Держкіно призупинило реорганізацію «Довженко-Центру» до завершення повного аудиту та обрання нового керівника.

3 червня Держкіно скасувало наказ про реорганізацію «Довженко-Центру».

Читайте також: Без досвіду в кіноіндустрії, однак володіє гіпнозом: цікаві факти про керівницю Довженко-Центру 
Теги: суд Держкіно

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Проти колишньої виконувачки обов'язків генеральної директорки «Довженко-Центру» відкрили кримінальну справу
Проти ексдиректорки Довженко-Центру відкрито кримінальну справу
3 лютого, 12:34
Олена Гончарук вперше очолила «Довженко-Центр» у квітні 2021 року, втім 2 листопада 2022 року Держкіно відсторонило її від виконання обов’язків
Держкіно та ймовірна очільниця «Довженко-Центру» не дійшли згоди у підписанні контракту
21 лютого, 18:12
Cуд призупинив розгляд справи Довженко-Центру
Держкіно скасувало наказ про реорганізацію Довженко-Центру
30 червня, 12:41

Культура

Реорганізація «Довженко-Центру». Суд ухвалив рішення
Реорганізація «Довженко-Центру». Суд ухвалив рішення
Мурал суперзірки української естради прикрасив школу в Тернополі (фото)
Мурал суперзірки української естради прикрасив школу в Тернополі (фото)
Екскерівник театру Лесі Українки з Лондона розказав, що він не може пробачити своєму наступнику
Екскерівник театру Лесі Українки з Лондона розказав, що він не може пробачити своєму наступнику
Український композитор виконав музичні твори на російській ракеті (відео)
Український композитор виконав музичні твори на російській ракеті (відео)
Звільнений керівник театру Лесі Українки вимагає повернути російську мову на сцену
Звільнений керівник театру Лесі Українки вимагає повернути російську мову на сцену
Після обміління Дніпра на березі Хортиці знайдено тисячолітній дубовий човен (фото, відео)
Після обміління Дніпра на березі Хортиці знайдено тисячолітній дубовий човен (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Ярош прокоментував скандал із рапортом Маркуса
23K
Кличко розповів, хто може стати новим мером Києва
11K
Що чекає на людей і планету? ООН оновила свої прогнози
8808
У Росії злітав літак, в Україні лунав сигнал тривоги
7313
«Укрзалізниця» призначила нічний рейс на один із найбільш популярних напрямків: розклад
6641
Військовий Маркус влаштував скандал і написав дивний рапорт (фото)

Новини

РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
Вчора, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
Вчора, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
Вчора, 12:39
Застрелений у РФ капітан причетний до ракетного удару по Вінниці
Вчора, 07:42
30 зіткнень за добу: Генштаб повідомив, де ведуться запеклі бої
Вчора, 06:19

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту