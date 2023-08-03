На Закарпатті з'явиться новий індустріальний парк
Має бути створено 745 нових робочих місць у переробній промисловості, професійно-науковій та технічній діяльності
На засіданні уряду було ухвалено рішення про включення ще одного індустріального парку – «Френдлі віндтехнолоджі» до Реєстру індустріальних (промислових) парків. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.
Новий індустріальний парк площею 16,5 га розташований на території м. Перечин Ужгородського району Закарпатської області.
Згідно з концепцією нового індустріального парку має бути створено 745 нових робочих місць у переробній промисловості, професійно-науковій та технічній діяльності.
Відтепер у Реєстрі налічується 65 таких промислових майданчиків.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні в п’ятницю, 2 червня, включив до реєстру ще один індустріальний парк – «Вестерн Індастріал» на Закарпатті.
До слова, у вересні минулого року Верховна Рада ухвалила закон щодо індустріальних парків, яким передбачають впровадження низки стимулів для залучення інвестицій.
Компаніям, що керують, та ініціаторам створення парку передбачають часткові компенсації витрат на підключення та приєднання до електромереж, відсоткових платежів за кредитами (залежно від частки експорту продукції власного виробництва у загальному доході від діяльності).
Крім того з бюджету частково компенсуватимуть інвестиції учасників індустріальних парків у створення виробництва, здійснених протягом перших трьох років господарської діяльності в межах індустріального парку.
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