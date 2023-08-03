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Зеленський: перевірка воєнкомів виявляє багато зловживань

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський: перевірка воєнкомів виявляє багато зловживань
Президент України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Зеленський: «У системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України»

Під час перевірки українських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки правоохоронці виявляють численні порушення та зловживання. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

«Були сьогодні доповіді керівника СБУ Малюка та міністра внутрішніх справ Клименка. Зокрема, одне з питань – перевірка «воєнкомів». Перевірка виявляє багато зловживань. Відверто огидних. Всі факти, виявлені правоохоронцями, вони представлять обов’язково суспільству та розслідують у межах кримінальних проваджень.», – заявив президент України.

Він підкреслив, що виведення таких перевірок є очевидним - у системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України.

Очільник України розповів, що сьогодні відбулося багато нарад. За його словами, Україна вже готує не лише саміт Кримської платформи на рівні лідерів у серпні, але й парламентський вимір Кримської платформи.

«Нарада щодо Кримської платформи – зміст саміту, міжнародна присутність на саміті, його вплив на нашу можливість тиснути постійно для звільнення Криму – працюємо над деталями. Причому вже готуємо не лише саміт Кримської платформи на рівні лідерів у серпні, але й парламентський вимір Кримської платформи – цей саміт буде восени», – поінформував Зеленський.

Зокрема глава держави повідомив, що у Закарпатській області сьогодні – другий день важливої наради з послами України.

«Вчора, сьогодні були найвищий політичний та найвищий військовий рівні спілкування. Дуже предметні розмови послів із міністром оборони, з главкомом, з командувачем повітряних сил, з віце-адміралом Неїжпапа, командувач ВМС, керівник зовнішньої розвідки Литвиненко, секретар РНБО Данілов. Всі. Я спеціально попросив і главкома Залужного, і командувачів з паном Кулебою, щоб вони провели відповідну нараду, щоб ключові речі, які так потрібні нашим воїнам, нашим силам оборони – щоб вони все це донесли послам», – сказав президент України.

Зеленський повідомив, що на сьогоднішній нараді був прем’єр Шмигаль, Свириденко Юлія, Стефанішина, Кубраков. Була також й зустріч послів із Головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком щодо парламентської дипломатії, яка може бути дуже ефективною, якщо цілком відповідатиме загальній державній стратегії.

«Важливо, щоб посли України були максимально в деталях, у матеріалі щодо кожної потреби України. Зброя, техніка, снаряди, фінанси, конкретні політичні рішення… Дякую всім, хто був активним на цій нараді в Закарпатті, дякую Закарпаття тобі за такий прийом», – додав Зеленський.

Він зазначив, що міністр Клименко окремо й детально доповів щодо підготовки нацгвардійців – забезпечення боєприпасами й технікою - пріоритет.

«Також – щодо захисту критичних об’єктів, зокрема атомних станцій. Обговорили ситуацію в регіонах після російського теракту на Каховській ГЕС, забезпечення людей усім необхідним. Також міністр доповів щодо вжитих заходів для протидії злочинності. Змістовні доповіді щодо всього комплексу роботи МВС», – зазначив глава держави.

Очільник України заявив, що окупанти всіма силами намагаються зупинити українських воїнів.

«Штурми дуже жорстокі. Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Марʼїнський, Авдіївський напрямки. Південні напрямки. Всюди непросто. Але щоб не робив ворог, саме українська сила домінує. І я дякую за це кожному й кожній на фронті!», – підкреслив Зеленський.

Особливо відзначив президент сьогодні бійців 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії.

«Мелітопольський напрямок. Дякую, хлопці! Також відзначу воїнів Ізмаїльського прикордонного загону, які разом із морськими підрозділами протидіють російським атакам «шахедами», – сказав Зеленський.

За його словами, терористи вже запустили проти України щонайменше 1961 «шахед», і значну частину вдалося збити, але не всі.

«Працюємо, щоб збивати більше – щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО. Зокрема, це завдання для кожного нашого посла, усіх представників, усіх представниць України. Усі повинні працювати на перемогу, на захист життя. Життя і людей, і захист нашої прекрасної України! Ми обов’язково переможемо», – підсумував Зеленський.

Раніше повідомлялося, що 3 серпня, президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком

Теги: окупанти Закарпаття саміт Володимир Зеленський ворог

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