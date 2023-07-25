Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обвал мосту на Закарпатті: стала відома причина трагедії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Обвал мосту на Закарпатті: стала відома причина трагедії
На Закарпатті обвалився міст через річку Тересва
фото: ДСНС

Із 2018 року автомобільна дорога, де стався інцидент, перебував в аварійному стані

Мосту через річку Тересва у Закарпатській області вже 66 років. Він жодного разу капітально не ремонтувався. Імовірно, це і стало причиною прикрої події. Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України у Facebook. 

Зазначається, що мостовий перехід розташований на автомобільній дорозі Н-09 Мукачево - Рахів – Івано-Франківськ - Львів. Із 2018 року він перебував в аварійному стані, ним не можна було проїжджати транспортним засобам вагою понад сім тонн. У агентстві відзначають, що відповідні знаки розмістили обабіч мосту.

Вчора на нього заїхала вантажівка з піском вагою понад 45 тонн, перевищивши допустиму вагу в 7 разів. Обвалилися три секції аварійного мосту, а разом з ними вантажівка та легковий автомобіль. Наразі відомо про п’ятьох потерпілих, один у важкому стані.

Як уточнюється, у 2021 році було підготовлено проєкт реконструкції споруди, однак його не реалізували через повномасштабний напад Росії.

За даними агентства, зараз створена Урядом комісія перевіряє стратегічні мости країни. Вже обстежено великі споруди у Києві, Житомирі та Рівному.

За попередніми даними, 10% мостових споруд перебувають у непрацездатному стані, а середній вік більшості мостів у країні сягає 60 років. 

Нагадаємо, у Закарпатській області 24 липня обвалився міст через річку Тересва Бедевлянської обʼєднаної територіальної громади. За останніми даними Міністерства внутрішніх справ України, внаслідок інциденту на мосту постраждали дві жінки та троє неповнолітніх – віком 10, 15 та 17 років.

Теги: міст Закарпаття трагедія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Повітряна тривога в Києві та більшості областей тривала понад три години
Повітряна тривога в Києві та більшості областей тривала понад три години
Обвал мосту на Закарпатті: стала відома причина трагедії
Обвал мосту на Закарпатті: стала відома причина трагедії
На Київщині знову чути вибухи
На Київщині знову чути вибухи
МАГАТЕ відреагувало на переведення енергоблоку ЗАЕС у «гарячий зупин»
МАГАТЕ відреагувало на переведення енергоблоку ЗАЕС у «гарячий зупин»
Росіяни перевели четвертий енергоблок ЗАЕС у гарячий режим – «Енергоатом»
Росіяни перевели четвертий енергоблок ЗАЕС у гарячий режим – «Енергоатом»
РФ запустила дрони: небезпека фіксується в низці областей
РФ запустила дрони: небезпека фіксується в низці областей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
110K
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
100K
Митрополит Московської церкви Агафангел після ракетного удару по Одесі прозрів
53K
Контрнаступ та переговори. До чого нам готуватися
34K
Французький воротар забив автогол століття у матчі Ліги конференцій (відео)
25K
Власники одного з найбільших банків України намагалися вивести мільярдні активи за кордон
25K
«Бавовна» у Москві. Христо Грозєв пояснив, куди мали влучити дрони

Новини

Затримання скандального воєнкома та підозра нардепу. Головне за 24 липня
Вчора, 21:00
Окупанти примусово виселяють мешканців окупованих територій з їхніх квартир – Генштаб
Вчора, 19:21
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
Вчора, 10:42
Вибухи на Одещині та «бавовна» у Москві: головне за ніч
Вчора, 07:17
ЗСУ відбили 35 атак і розгромили командний пункт окупантів – Генштаб
Вчора, 06:30
Місцями короткочасні дощі з грозами: прогноз погоди на 24 липня
Вчора, 06:01

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту