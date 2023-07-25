Обвал мосту на Закарпатті: стала відома причина трагедії

Із 2018 року автомобільна дорога, де стався інцидент, перебував в аварійному стані

Мосту через річку Тересва у Закарпатській області вже 66 років. Він жодного разу капітально не ремонтувався. Імовірно, це і стало причиною прикрої події. Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України у Facebook.

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Зазначається, що мостовий перехід розташований на автомобільній дорозі Н-09 Мукачево - Рахів – Івано-Франківськ - Львів. Із 2018 року він перебував в аварійному стані, ним не можна було проїжджати транспортним засобам вагою понад сім тонн. У агентстві відзначають, що відповідні знаки розмістили обабіч мосту.

Вчора на нього заїхала вантажівка з піском вагою понад 45 тонн, перевищивши допустиму вагу в 7 разів. Обвалилися три секції аварійного мосту, а разом з ними вантажівка та легковий автомобіль. Наразі відомо про п’ятьох потерпілих, один у важкому стані.

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Як уточнюється, у 2021 році було підготовлено проєкт реконструкції споруди, однак його не реалізували через повномасштабний напад Росії.

За даними агентства, зараз створена Урядом комісія перевіряє стратегічні мости країни. Вже обстежено великі споруди у Києві, Житомирі та Рівному.

За попередніми даними, 10% мостових споруд перебувають у непрацездатному стані, а середній вік більшості мостів у країні сягає 60 років.

Нагадаємо, у Закарпатській області 24 липня обвалився міст через річку Тересва Бедевлянської обʼєднаної територіальної громади. За останніми даними Міністерства внутрішніх справ України, внаслідок інциденту на мосту постраждали дві жінки та троє неповнолітніх – віком 10, 15 та 17 років.