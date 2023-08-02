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Маєток за рахунок солдат, колекція матрьошок: воєнком із Закарпаття отримав підозру (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Маєток за рахунок солдат, колекція матрьошок: воєнком із Закарпаття отримав підозру (фото)
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років
фото: пресслужба ДБР

На місці будівництва, а також в помешканні та робочому кабінеті фігуранта була проведена низка обшуків

Військовий комісар одного з районів на Закарпатті змушував вмотивованих та патріотичних підлеглих будувати йому маєток. Правоохоронці оголосили йому про підозру. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Як зазначається, військовий комісар одного з районів на Закарпатті, які народився та навчався на території РФ, змушував вмотивованих та патріотичних підлеглих будувати йому маєток.

«З початку березня цього року за наказом начальника одного з відділів Ужгородського районного територіального центру комплектування та підтримки солдати замість служби проводили будівельні роботи на його маєтку», - йдеться у повідомленні.

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У ДБР повідомили, що 1 серпня 2023 року на місці будівництва, а також в помешканні та робочому кабінеті фігуранта була проведена низка обшуків. На будівництві були виявлені троє солдатів, які виконували будівельні роботи. Вони вже дають показання слідству.

«Також під час обшуків було вилучено $3,5 тис., атрибутику Російської Федерації (монети, документи про здобуття освіти у РФ), одяг з емблемами СРСР та Росії, посвідчення офіцера МО СРСР, а також значки, кокарди і навіть георгіївська стрічка», – пояснили у ДБР.

Начальнику одного з відділів Ужгородського районного територіального центру комплектування та підтримки повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаєм, правоохоронці провели обшуки у начальника Дніпропетровського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки. Проти нього відкрито справу за фактом незаконного збагачення. Раніше повідомлялося, що посадовця одного з військкоматів Полтавщини затримали на хабарі. Також суд заарештував головного військкома Рівненщини, який побив підлеглого. Також повідомлялося, що син львівського воєнкома отримав у подарунок будинок у престижному передмісті

Теги: Закарпаття документи георгіївська стрічка солдат ДБР подарунок

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