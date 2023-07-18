8-річна дівчинка із Закарпаття встановила всеукраїнський рекорд заради ЗСУ (відео)

Кіра закликала небайдужих донатити на дрон для військових

8-річна Кіра Касинець з Ужгорода встановила рекорд України, продекламувавши напам’ять найдовшу скоромовку у світі, яка складалася із 1035 слів. На це Кірі знадобилося 6 хв і майже 24 с. Встановлення унікального рекорду України відбулося у прямому етері одного з телеканалів.

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Рекорд має важливу мету. Так, маленька Кіра намагається привернути увагу громадськості й закликати людей не втомлюватись допомагати збройним силам й усім, хто постраждав від воєнної агресії російських окупантів та потребує підтримки.

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«Я довго думала, як можу особисто допомогти нашим захисникам. У мене було мільйон ідей. Допоки, нарешті, не придумала вивчити напам’ять ду-у-у-у-уже довгу скоромовку. Приготуйтесь – вона дійсно безкінечна… Якщо вважатимете, що мій рекорд вартий вашого донату, я буду безмежно щаслива!» – розповіла дівчинка.

Кіра Касинець встановила рекорд України з декламування найдовшої скоромовки фото з відкритих джерел

Тренуватися перед рекордом дівчинці допомагала педагог з риторики. На підготовку пішло приблизно два місяці.

Кірі Касинець із Ужгорода 8 років фото з відкритих джерел

Декламуючи довжелезну україномовну скоромовку, дівчинка закликала людей донатити на дрон DJI Mavic 3 FMC, вартість якого 110 тис. грн. Усе, що буде пожертвувано у межах рекорду Кіри, буде передано на закупівлю такого дрона до фонду Guzema Foundation, який здійснює постійну допомогу військовим та лікарням.

Унікальне досягнення зафіксували в Національному реєстрі рекордів України фото з відкритих джерел

Оцінити рекордну скоромовку дівчинки донатом на дрон можна, перейшовши за посиланням.

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Додамо, що Кіра вже не вперше вражає всіх своїми здібностями. Так, дівчинка є переможницею багатьох конкурсів всеукраїнського та міжнародного рівнів з ораторського мистецтва й вокалу.

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Кіра Касинець з Ужгорода вражає Україну та світ своїми ораторськими здібностями фото з відкритих джерел

Нагадаємо, Віталій Шовкопляс із Полтавщини встановив рекорд Гіннеса (відео). 37-річний чоловік підтягнувся на одній руці 25 разів за одну хвилину. Спортсмен розповів «Главкому» про досягнення, початок свого шляху та карʼєру, а також поділився подробицями власного життя.

Наразі чоловік працює тренером та волонтерить, а також ставить перед собою нові цілі. Віталій зізнався, що попереду ще чимало рекордів й підкреслив, що українці – дуже сильна нація.

Раніше повідомлялося, що український військовий встановив два рекорди Гіннеса (фото). Дмитро Косатий родом із Житомира.

До слова, Антоніна Самойлова стала першою українкою, яка двічі піднялася на Еверест (фото). Альпіністка сподівалася стати 10 жінкою у світі, яка піднялася на Еверест «без кисню», але під час експедиції захворіла, і подальший рух «без кисню» був небезпечний для життя.