Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

8-річна дівчинка із Закарпаття встановила всеукраїнський рекорд заради ЗСУ (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
8-річна дівчинка із Закарпаття встановила всеукраїнський рекорд заради ЗСУ (відео)
Кіра Касинець встановила рекорд України з декламування найдовшої скоромовки
фото з відкритих джерел

Кіра закликала небайдужих донатити на дрон для військових

8-річна Кіра Касинець з Ужгорода встановила рекорд України, продекламувавши напам’ять найдовшу скоромовку у світі, яка складалася із 1035 слів. На це Кірі знадобилося 6 хв і майже 24 с. Встановлення унікального рекорду України відбулося у прямому етері одного з телеканалів.

Рекорд має важливу мету. Так, маленька Кіра намагається привернути увагу громадськості й закликати людей не втомлюватись допомагати збройним силам й усім, хто постраждав від воєнної агресії російських окупантів та потребує підтримки.

«Я довго думала, як можу особисто допомогти нашим захисникам. У мене було мільйон ідей. Допоки, нарешті, не придумала вивчити напам’ять ду-у-у-у-уже довгу скоромовку. Приготуйтесь – вона дійсно безкінечна… Якщо вважатимете, що мій рекорд вартий вашого донату, я буду безмежно щаслива!» – розповіла дівчинка.

Кіра Касинець встановила рекорд України з декламування найдовшої скоромовки
Кіра Касинець встановила рекорд України з декламування найдовшої скоромовки
фото з відкритих джерел

Тренуватися перед рекордом дівчинці допомагала педагог з риторики. На підготовку пішло приблизно два місяці.

Кірі Касинець із Ужгорода 8 років
Кірі Касинець із Ужгорода 8 років
фото з відкритих джерел

Декламуючи довжелезну україномовну скоромовку, дівчинка закликала людей донатити на дрон DJI Mavic 3 FMC, вартість якого 110 тис. грн. Усе, що буде пожертвувано у межах рекорду Кіри, буде передано на закупівлю такого дрона до фонду Guzema Foundation, який здійснює постійну допомогу військовим та лікарням.

Унікальне досягнення зафіксували в Національному реєстрі рекордів України
Унікальне досягнення зафіксували в Національному реєстрі рекордів України
фото з відкритих джерел

Оцінити рекордну скоромовку дівчинки донатом на дрон можна, перейшовши за посиланням.

Додамо, що Кіра вже не вперше вражає всіх своїми здібностями. Так, дівчинка є переможницею багатьох конкурсів всеукраїнського та міжнародного рівнів з ораторського мистецтва й вокалу.

9 фото
На весь екран
Кіра Касинець з Ужгорода вражає Україну та світ своїми ораторськими здібностями
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, Віталій Шовкопляс із Полтавщини встановив рекорд Гіннеса (відео). 37-річний чоловік підтягнувся на одній руці 25 разів за одну хвилину. Спортсмен розповів «Главкому» про досягнення, початок свого шляху та карʼєру, а також поділився подробицями власного життя.

Наразі чоловік працює тренером та волонтерить, а також ставить перед собою нові цілі. Віталій зізнався, що попереду ще чимало рекордів й підкреслив, що українці – дуже сильна нація.

Раніше повідомлялося, що український військовий встановив два рекорди Гіннеса (фото). Дмитро Косатий родом із Житомира. 

До слова, Антоніна Самойлова стала першою українкою, яка двічі піднялася на Еверест (фото). Альпіністка сподівалася стати 10 жінкою у світі, яка піднялася на Еверест «без кисню», але під час експедиції захворіла, і подальший рух «без кисню» був небезпечний для життя.

Читайте також: Познайомилися ще в Другу світову: українське подружжя живе в шлюбі рекордні 75 років
Теги: Закарпаття рекорд Ужгород відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Орієнтовна вартість вилученої продукції, сировини та обладнання становить 80 млн грн
Виробництво контрафактної побутової хімії на Закарпатті. Учасники отримали підозри
23 червня, 13:18
Влада Липецької області закликала мешканців регіону з метою безпеки без потреби не виходити з дому
Колона ПВК «Вагнер» прямує на Москву (фото, відео)
24 червня, 17:19
Удар по базі окупантів у Генічеську: Повітряні сили відреагували
Удар по базі окупантів у Генічеську: Повітряні сили відреагували
23 червня, 18:27
Захисники підняли український прапор на Курдюмівській дамбі (відео)
Захисники підняли український прапор на Курдюмівській дамбі (відео)
28 червня, 11:22
Обличчя Кадирова було розпухлим, а на його пальці був дивний предмет
Довго жити ми не хочемо: Кадиров зробив дивну заяву (відео)
3 липня, 13:47
Прокуратура оголосила жінці про підозру після того, як вона зняла та поширила відео роботи протиповітряної оборони
Суд виніс вирок блогерці, яка поширювала відео роботи ППО
5 липня, 17:54
Маша Данілова представила свій сольний трек «Кайф» і кліп до нього
16-річна онука секретаря РНБО представила кліп у центрі Києва (відео)
16 липня, 10:01
Більшість українців висловилися за те, щоби замінити герб на щиті на тризуб
Мінкульт анонсував зміну герба на «Батьківщині-матері»
12 липня, 15:49
Закарпатка хотіла нагодувати птахів на вулиці і отримала штраф
Українка розповіла, яка помилка коштувала їй у Німеччині 1000 євро
11 липня, 12:31

Суспільство

Мама Саакашвілі розповіла про жахливий стан сина
Мама Саакашвілі розповіла про жахливий стан сина
Атака на міст. Росіяни в паніці скасовують тури до Криму
Атака на міст. Росіяни в паніці скасовують тури до Криму
Кремлівська пропаганда працює цілодобово: що відбувається на деокупованій Херсонщині
Кремлівська пропаганда працює цілодобово: що відбувається на деокупованій Херсонщині
8-річна дівчинка із Закарпаття встановила всеукраїнський рекорд заради ЗСУ (відео)
8-річна дівчинка із Закарпаття встановила всеукраїнський рекорд заради ЗСУ (відео)
У Львові на 11-й день після атаки під завалами знайдено живого кота (фото)
У Львові на 11-й день після атаки під завалами знайдено живого кота (фото)
Ексрегіонали, які підтримували Януковича, вручили дипломи українським випускникам
Ексрегіонали, які підтримували Януковича, вручили дипломи українським випускникам

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Підрив Кримського моста. Як Путіну доповідали «гарні» новини (відео)
13K
Польський лікар опинився у центрі скандалу через Саакашвілі
13K
Підрив Кримського моста. Окупанти екстрено будуватимуть тимчасову переправу
12K
Речник проєкту «Хочу жити» розповів, як росіяни здаються у полон
7625
Путін проігнорував пропозицію ООН підключити російський банк до SWIFT
6787
У Кличка відповіли на ультиматум Арахамії: Бруківку перекладають там, де давно треба

Новини

Спека та подекуди дощі з грозами: прогноз погоди на 18 липня
Сьогодні, 06:01
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
16 липня, 11:17
Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
15 липня, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
14 липня, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту