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Військовий, який пішов у СЗЧ, попався на крадіжці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Військовий, який пішов у СЗЧ, попався на крадіжці
Львів’янин Володимир Л. у липні 2024 року втік з військової частини
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Чоловік отримав п’ять років і один місяць ув’язнення

Пустомитівський районний суд Львівської області виніс вирок солдату, який самовільно залишив місце служби та протягом 10 місяців переховувався, а згодом був затриманий за крадіжку. Чоловіка засудили до п’яти років і одного місяця позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на zaxid.net.

Як зазначено у рішенні суду, оприлюдненому в Єдиному реєстрі судових рішень у липні 2025 року, львів’янин Володимир Л. у липні 2024 року покинув військову частину і до травня 2025 року уникав військової служби. Його вдалося затримати після того, як він украв бензопилу з будинку, де тимчасово мешкав.

Проти Володимира Л. відкрили кримінальні провадження за фактом самовільного залишення частини та за крадіжку. У суді він визнав провину і просив про м’якше покарання.

Справу розглянув суддя Дмитро Кукса, який вивчив усі докази та доводи сторін. Він призначив підсудному п’ять років і один місяць ув’язнення з відрахуванням строку з моменту затримання. Вирок можна оскаржити.

Раніше громадянин Ігор М. отримав п'ять років позбавлення волі за те, що пішов у СЗЧ (самовільне залишення частини). Однак, обвинуваченого було засуджено за дезертирство. Про це йдеться у матеріалі «Главкома»: «Дезертир чи «пішов у СЗЧ»? Суди знайшли універсальне покарання для тих, хто утік з війни».

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Теги: Львівщина військові суд

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