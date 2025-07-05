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Ворог штурмує малими групами: прикордонники розповіли про ситуацію на Сумщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Ворог штурмує малими групами: прикордонники розповіли про ситуацію на Сумщині
Українським силам вдалося стримати та зупинити противника на Сумщині
фото з відкритих джерел

Окупанти не можуть просунутися вглиб української території або захопити прикордонні райони

Російська окупаційна армія застосовує тактику малих штурмових груп на невеликому відрізку кордону в межах Юнаківської та Хотинської громад Сумської області. Проте ця тактика «не дає противнику досягти тих результатів, які б він очікував» – зайти максимально глибоко на територію України та захопити прикордонні райони. Як інформує «Главком», про це повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

«Якщо говорити про всю протяжність кордону з Росією в межах Сумської області, це близько 550 км, то тільки на такому невеличкому відтинку, в межах Хотінської та Юнаківської громад, ворог застосовує тактику малих штурмових груп», – сказав Демченко.

Він додав, що, попри це, така тактика не приносить окупантам бажаних результатів. Ворог не може просунутися вглиб української території або захопити прикордонні райони.

Генштаб ЗСУ також підтвердив, що українським силам вдалося стримати та зупинити противника. Наші військові активно відповідають вогнем та завдають окупантам значних втрат – щодня це десятки вбитих та поранених.

«І це тільки результати в смугах оборони підрозділів Державної прикордонної служби, які також тут перебувають разом із підрозділами Збройних сил України», – підкреслив Демченко.

На інших ділянках кордону Сумської області ворог продовжує обстріли. Російські військові використовують артилерію, міномети, а також авіацію. Вони б’ють не лише по позиціях українських захисників, а й цілеспрямовано по населених пунктах.

«Фактично Росія продовжує підтверджувати свій статус країни-терористки, бо нищиться інфраструктура міст та сіл, є й загиблі і поранені серед людей, які перебувають у прикордонні», – зауважив речник ДПСУ.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом та міністром оборони, на якій були детально обговорені ключові питання щодо ситуації на фронті, Курської операції та нарощування виробництва українських дронів.

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують оборонну операцію на Північно-Слобожанському напрямку та ефективно знищують противника, який не полишає спроб штурмових дій у прикордонні Сумської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

«Активні дії українських захисників на цьому (Північно-Слобожанському, – «Главком»), а також на Курському напрямку, скували угруповання російських військ чисельністю близько 50 тис. осіб, які не були перекинуті на інші загрозливі напрямки, зокрема на Покровський і Новопавлівський. На даний час ситуація стабілізована, просування ворога зупинено по лінії Юнаківка – Яблунівка – Новомиколаївка – Олексіївка – Кіндратівка – кордон РФ – плацдарм на території РФ у Глушковському районі Курської області», – йдеться у повідомленні.

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Теги: Сумщина ворог Андрій Демченко військові росія прикордонники

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