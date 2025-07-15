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Путін доводить Росію до економічної прірви – голова МЗС Чехії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Путін доводить Росію до економічної прірви – голова МЗС Чехії
У глави МЗС Чехії песимістичний погляд щодо економіки Росії
фото: www.interpressnews.ge

Країна-агресорка Росія не має грошей на війну, а нафта уже не приносить таких доходів, як раніше 

На Росію чекає швидкий економічний провал. Такий прогноз зробив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський у соцмережі X, повідомляє «Главком».

За його словами, Росія під керівництвом Володимира Путіна скочується дедалі глибше до прірви.

Путін доводить Росію до економічної прірви – голова МЗС Чехії фото 1

«Росія за Путіна котиться у прірву. Не лише через санкції, а й через його власну жадібність. Третина федерального бюджету йде на фінансування війни, а цього року Кремль збільшив військові витрати ще на 8,6 мільярда євро. Путін веде країну до економічної руйнації лише для того, щоб зберегти свою владу»,– зазначив Ян Липавський.

 Нафта приносить менше грошей, ніж очікував Кремль, а запаси швидко зникають.

«Дефіцит бюджету досяг 1,7% ВВП (40 мільярдів євро) у червні 2025 року. Тому Кремль шукає гроші, продаючи державні акції за кордоном. Таким чином Росія фінансує війну, яку відмовляється припиняти», – написав міністр закордонних справ Чехії.

Він також підкреслює, що РФ є державою, яка здійснює відвертий грабіж. «Путінська клептократія! Держава, яка живе за рахунок пограбування. З лютого 2022 року вона конфіскувала ресурси на суму щонайменше 25,6 мільярда євро у 500 компаній, використовує залишки державних резервів і розпродає те, що залишилося. І все це лише для того, щоб мати змогу продовжувати вести руйнівну війну», – переконаний очільник МЗС Чехії.

Клептократія – термін, яким позначають владу крадіїв, систему влади в умовах якої корупція та фінансові зловживання чиновників та політиків стають одним з основних стрижнів життя суспільства.

Нагадаємо, президент Чехії зробив сумний прогноз щодо війни в Україні. Росії вдалося заволодіти деякими частинами української території, але ЗСУ, утримуючи важливі позиції, завдають російським військам величезних втрат, що є дуже високої ціною за захоплення земель.

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Теги: росія міністр санкції війна військові фінансування Франція

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