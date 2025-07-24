На Львівщині стався обвал породи на шахті: є постраждалий

Постраждалому надали допомогу та доправили до міської лікарні

У ніч на 23 липня на шахті «Червоноградська» Львівської області обвалилася порода. Постраждав гірник. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА, передає «Главком».

«23 липня надійшло повідомлення чергового Львівсько-Волинського воєнізованого гірничо-рятувального загону про те, що 23 липня о 01:52 год. на ВП «Шахта Червоноградська» державного підприємства Львіввугілля», в результаті обвалу породи один працівник отримав струс головного мозку», – йдеться у повідомленні.

Постраждалому надали допомогу та доправили до міської лікарні у Шептицькому. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, 25 травня у Львівській області сталася трагедія на шахті «Львіввугілля». Там загинув гірник. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики.

Раніше у 2024 році на шахті «Відродження» у селі Межиріччя Червоноградського району Львівщини сталася надзвичайна ситуація: на глибині понад 500 метрів обвалився ґрунт. Внаслідок чого загинули двоє шахтарів.