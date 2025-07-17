Верховний Суд конфіскував елітне авто чиновника міграційної служби Одещини

Крім конфіскованого Mercedes, у посадовця виявили записаний на матір елітний будинок площею 200 кв м

Елітний Mercedes чиновника ДМС Одещини конфісковано: Верховний Суд підтвердив законність рішення

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з Національним антикорупційним бюро України встановили, що керівник управління міграційного контролю ГУ ДМС України в Одеській області придбав та оформив Mercedes-Benz G400 D вартістю 5,65 млн грн на свою матір у 2023 році. Верховний Суд України підтвердив законність рішення судів попередніх інстанцій щодо конфіскації автомобіля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Як зазначають в ДБР, ні офіційні доходи чиновника, ні доходи його матері не дозволяли зробити таку покупку. Розслідування показало, що фактично автомобілем користувався сам посадовець та його близькі особи, що свідчить про його реальне право розпорядження цим активом.

6 червня 2024 року ДБР викрило посадовців міграційної служби на Одещині, які «заробляли» на іноземцях. Зокрема, вони брали $20 тис за допомогу уродженцю Республіки Молдова, який перебуває в Україні.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання посадовців було виявлено кошти (у тому числі криптовалюта), коштовності та інше майно на суму щонайменше 140 млн грн, вартість якого значно перевищує їхній законний заробіток. Лише коштовності дружини керівника, за попередніми оцінками, вартують майже 3 млн грн.

Крім конфіскованого Mercedes, у посадовця виявили записаний на матір елітний будинок площею 200 кв м. У власності матері чиновника також перебуває багато земельних ділянок, інші будинки та магазини. За даними щорічної декларації за 2023 рік, сам посадовець отримав заробітну плату на загальну суму 345 тис грн.

Державне бюро розслідувань передало відповідні матеріали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка звернулася до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання активів, набутих чиновником, необґрунтованими.

11 грудня 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП, визнавши володіння автомобілем вартістю 5,6 млн грн необґрунтованим і постановила стягнути його в дохід держави.

Нагадаємо, поліцейські затримали 22-річного жителя Ізмаїла, якого підозрюють у спробі підпалу одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.