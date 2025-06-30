Чотири військовослужбовці, які відмовилися їхати в зону бойових дій, отримали підозру

За відмову вирушати до району бойових дій військовим загрожує до 10 років в’язниці

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру чотирьом військовослужбовцям з Київщини, які в умовах воєнного стану свідомо відмовились виконати бойовий наказ командирів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Встановлено, що у різний час військовослужбовці однієї з частин, дислокованої на Київщині, попри придатність до служби, відмовились вирушити до району проведення бойових дій. На відміну від своїх побратимів, які виконали наказ, ці солдати свідомо проігнорували розпорядження, діючи всупереч чинному законодавству.

ДБР: військових підозрюють у непокорі в умовах війни фото: ДБР

У Бюро наголосили, що обов’язок захищати незалежність і територіальну цілісність України закріплений у статті 65 Конституції. Особи, які ухиляються від виконання цього обов’язку, так само як і ті, хто вчиняє інші військові злочини, нестимуть відповідальність незалежно від посади чи військового звання.

Всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 402 КК України – непокора, вчинена в умовах воєнного стану. Їх взято під варту.

Чотири військовослужбовці можуть отримати до 10 років ув'язнення за відмову фото: ДБР

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

Раніше «Главком» повідомляв, що ДБР повідомило про підозру чотирьом особам, які за гроші допомагали військовим залишити передову та перевестися в частини, що не беруть участі в боях. Серед них – колишній заступник начальника штабу одного з командувань ЗСУ.

Нагадаємо, «Главком» писав, що Державне бюро розслідувань викрило депутатку Дніпропетровської обласної ради на проходженні фіктивної служби у війську. Вона намагалась створити позитивний імідж та отримати незаконні виплати із бюджету.