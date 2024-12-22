«Пішов у СЗЧ» на цілий рік. Суд ухвалив покарання жителю Буковини

«Мобілізований просто повернувся додому, ходив на роботу, заробляв гроші»

Громадянин Ігор М. отримав п'ять років позбавлення волі за те, що пішов у СЗЧ (самовільне залишення частини). Однак, обвинуваченого було засуджено за дезертирство. Про це йдеться у матеріалі «Главкома»: «Дезертир чи «пішов у СЗЧ»? Суди знайшли універсальне покарання для тих, хто утік з війни».

Так, Ігоря М. було мобілізовано у березні 2023 року. Як розповіла на суді його колишня дружина, вже через місяць вона, повертаючись додому із дитиною після гостин у сестри, виявила ексчоловіка вдома. Той заявив, що пішов у СЗЧ.

Зазначається, що весь рік Ігор М. жив з колишньою дружиною та дитиною, ходив на роботу та заробляв гроші для сімʼї. Мачуха обвинуваченого повідомила суду, що пасинок «приїхав додому, ні від кого не ховався, працював». Аж допоки через рік, 3 квітня 2024 року, його не затримали правоохоронці.

Врешті-решт, Новоселицький районний суд Чернівецької області позбавив Ігоря М. волі на п’ять років і один місяць. Обвинуваченого було засуджено за дезертирство.

Нагадаємо, ресурс «Опендатабот» оприлюднив дослідження: за 10 місяців цього року правоохоронці відкрили 19922 кримінальних провадження за дезертирство. Лише у 3% справ цьогоріч вручено підозру, й лише в 1,3% справи дійшла на розгляд до суду.

Крім цього, через самовільне залишення частини (СЗЧ) цьогоріч відкрито 41 950 кримінальних проваджень – вдвічі більше, аніж через дезертирство. Водночас розслідуються справи щодо СЗЧ ефективніше: підозру отримали у 13% справ, а до суду дійшло 7%.

Поняття «самовільне залишення частини» і «дезертирство» дуже близькі. У Кримінальному кодексі вони також стоять поряд. Зокрема, стаття 407 «Самовільне залишення військової частини або місця служби» передбачає покарання (в умовах воєнного стану) – від п’яти до 10 років позбавлення волі. Стаття 408 «Дезертирство» більш суворіша – від п’яти до 12 років тюрми.

До слова, у застосунку «Армія+» з’явилася можливість подачі рапорту на повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ). Раніше Верховна Рада ухвалила закон №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував.

Як стало відомо згодом, що військові, які вперше самовільно залишили свої частини, почали повертатись на фронт.