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Перепродаж дров для ЗСУ. На Миколаївщині посадовець вигадав незаконну схему, щоб розбагатіти

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Перепродаж дров для ЗСУ. На Миколаївщині посадовець вигадав незаконну схему, щоб розбагатіти
ДБР викрило схему привласнення бюджетних коштів, виділених на оборону України
фото: ДБР

Посадовець організував схему, за якою дрова для армії продавали утричі дорожче

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо керівника Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління (КЕУ), якого підозрюють у привласненні понад 2,3 млн грн бюджетних коштів, виділених на оборону України. Обвинувальний акт скеровано до суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

«Посадовець мав організувати закупівлю паливної деревини для потреб Збройних сил України. Знаючи реальну вартість продукції, він налагодив схему незаконного збагачення, залучивши до неї свого підлеглого – провідного інженера управління», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, деревину купували у лісгоспах ДП «Ліси України» під виглядом постачання місцевому населенню за пільговою ціною. Потім цей самий товар через фіктивні фірми продавали КЕУ утричі дорожче.

Отримані понад 2,3 млн грн зловмисники перевели на рахунки підконтрольних приватних компаній. Для забезпечення відшкодування збитків державі на майно посадовця накладено арешт. Наразі він звільнений з посади.

«Керівник управління та його підлеглий обвинувачуються у привласненні та розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах», – повідомили в ДБР. Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає до 12 років позбавлення волі. 

Раніше «Главком» повідомляв, що працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Центрального лісового офісу ДП «Ліси України». Його звинувачують у незаконному збагаченні та недекларуванні активів на загальну суму понад 38 млн грн. 

Також «Главком» інформував, що працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру директору та головному лісничому держпідприємства «Бережанирайагроліс» на Тернопільщині через масштабні незаконні рубки лісу.

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Теги: ДБР підозра суд

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Кримінал

Перепродаж дров для ЗСУ. На Миколаївщині посадовець вигадав незаконну схему, щоб розбагатіти
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