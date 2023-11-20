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Військовий, який випадково вбив знайомого, уник тюремного вироку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Військовий, який випадково вбив знайомого, уник тюремного вироку
На засіданні військовий свою вину визнав повністю
фото ілюстративне

Засуджений примирився з матір’ю загиблого, а ще заявив про бажання продовжити захищати країну

Військовослужбовця, який через необережність убив чоловіка у Львові, звільнили тюремного ув’язнення. Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень.

Причиною цьому стало розкаяння обвинуваченого – він не заперечував своєї вини, а також примирився з матір’ю загиблого, а ще заявив про бажання продовжити захищати країну.

«Військовослужбовець, розповів що про смерть потерпілого дізнався лише через два тижні, коли його затримали на військовому полігоні. Також він повідомив, що з матір’ю загиблого примирився, відшкодував їй матеріальну та моральну шкоду та пообіцяв і надалі надавати матеріальну допомогу»,  йдеться у вироку.

Зазначається, що засуджений – військовослужбовець стрілець-радіотелефоніст. Під час відпустки у Львові вночі 30 липня на вулиці Городоцькій, поблизу закладу All Kebab він посварився зі своїм знайомим. Бажаючи закінчити конфлікт, він вдарив потерпілого кулаком в щелепу, від чого той впав та вдарився головою об бетон. Внаслідок падіння чоловік отримав важкі травми голови, через які помер у лікарні.

Інцидент зафіксували камери спостереження. На засіданні військовий свою вину визнав повністю.

Засуджений просив суд дати йому можливість виправитись та не садити у в’язницю, оскільки він планує і надалі виконувати свій громадянський обов'язок щодо захисту Вітчизни.

Галицький районний суд Львова вирішив, що військовий не становить небезпеки для суспільства, та заслуговує на можливість виправитися. Замість чотирьох років ув’язнення йому призначили два роки іспитового терміну. Якщо протягом цього терміну військовий не вчинить нових злочинів, його повністю звільнять від покарання. Проте на цей вирок ще може бути подана апеляція.

Раніше суд виправдав військовозобов’язаного, який відмовився воювати.

Теги: суд Львів військові

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