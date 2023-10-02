Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд виправдав військовозобов’язаного, який відмовився воювати

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Суд виправдав військовозобов’язаного, який відмовився воювати
Обвинувачений заявив, що під час розмови з військовими казав, що хоче воювати. Однак скаржився на проблеми зі здоров'ям
фото: depositphotos.com

Чоловік запевняв: заяву про відмову від проходження служби порадили написати співробітники військкомату

Мешканця Вінниччини виправдано за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (стаття 336 Кримінального кодексу). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, у лютому чоловік успішно пройшов військово-лікарську комісію. Однак через кілька днів він письмово відмовився від проходження військової служби.

У суді обвинувачений вини не визнав. Розповів, що у визначений день прийшов із сумкою на відправку до військової частини. Натомість у військкоматі йому повідомили: якщо він боїться, то може написати заяву про відмову. Також говорили, що він не підходить, бо ніде не служив.

За словами військовозобов'язаного, під час розмови з військовими казав, що хоче воювати. При цьому поскаржився, що у нього хворі ноги, які застудив шість років тому. Додав, що медики теж не взяли до уваги ці скарги на здоров’я.

У підсумку військовозобов’язаний наголосив: три години прочекав автобуса для відправки до військової частини. Був випивший і пристав на пропозицію працівників військкомату – написав заяву про відмову.

На думку Феміди, єдиної заяви про відмову від мобілізації, підписаної військовозобов’язаним, не достатньо. Мають бути докази вчинення ним реальних дій з уникнення чи відмови від відправки до Збройних сил України. Однак жодних доказів сторона обвинувачення не надала. Не пролляли світла на цю ситуацію й допитані у суді працівники військкомату.

З огляду на це суд вважає не доведеною вину військовозобов’язаного в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Також Феміда зауважила, що не може самостійно змінювати формулювання висунутого особі обвинувачення.

Варто наголосити: стаття 336 Кримінального кодексу («Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період») передбачає покарання у вигляді позбавленням волі трьох до п'яти років.

Нагадаємо, в Україні триває 586-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», на Волині безробітний ухилився від мобілізації, назвав окупантів «своїми» і за це отримав арешт терміном шість місяців. 

Раніше працівник Хотинської міської ради Чернівецької області отримав три роки позбавлення волі за ухилення від мобілізації. ВЛК виявила у чоловіка відсутність понад 10 зубів, але це, на думку лікаря, не є перепоною для військової служби.

Читайте також:

Теги: росія окупанти війна мобілізація Україна вирок #stoprussia

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Виборів під час війни не хочуть громадяни
Головна причина, чому виборів під час війни не буде
19 вересня, 10:30
Азербайджан отримав назад Карабах. Москва, захоплена війною в Україні, безсоромно зрадила свого воєнно-політичного партнера – Вірменію
Зрада Путіна, тріумф Ердогана і шанс для вірмен. Капітуляція Нагірного Карабаху у деталях тема тижня
20 вересня, 21:35
Мобілізувати можуть не лише на лінію фронту, а й для виконання інших обов'язків
Мобілізація у вересні: які спеціальності потрібні армії
3 вересня, 19:57
Юрій Мочульський повернувся з-за кордону, щоб захищати Батьківщину
На війні загинув легкоатлет Юрій Мочульський (фото)
5 вересня, 23:27
У районі Мелітополя прогриміли вибухи
У районі Мелітополя прогриміли вибухи
12 вересня, 22:37
Сергій Лавров і Ван І
Вибухи на Хмельниччині та візит глави МЗС Китаю до Росії: головне за ніч
18 вересня, 06:57
Росія заявила про атаки безпілотників на декілька областей
Росія заявила про атаки безпілотників на декілька областей
20 вересня, 02:08
Україна перенесла частину виробництва ракет за кордон – Данілов
Україна перенесла частину виробництва ракет за кордон – Данілов
29 вересня, 20:15
В Україні вдруге за день лунала масштабна повітряна тривога
В Україні вдруге за день лунала масштабна повітряна тривога
26 вересня, 19:55

Кримінал

Суд виправдав військовозобов’язаного, який відмовився воювати
Суд виправдав військовозобов’язаного, який відмовився воювати
У Харкові чоловіки у військовій формі погрожували зброєю правоохоронцям
У Харкові чоловіки у військовій формі погрожували зброєю правоохоронцям
У Криму найманий робітник убив подружню пару за проукраїнську позицію
У Криму найманий робітник убив подружню пару за проукраїнську позицію
Для зменшення корупції українські суди мають спиратись на рішення європейських судів, – докторка юридичних наук
Для зменшення корупції українські суди мають спиратись на рішення європейських судів, – докторка юридичних наук
У Харкові суд виніс вирок чоловіку за секс із незнайомкою на газоні біля кафе
У Харкові суд виніс вирок чоловіку за секс із незнайомкою на газоні біля кафе
На Прикарпатті затримано чоловіка за підтримку окупантів і заклики до повстань
На Прикарпатті затримано чоловіка за підтримку окупантів і заклики до повстань

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
Легендарний спортсмен і друг України несподівано підтримав РФ
30K
Деякі пенсіонери підлягатимуть мобілізації: у Раді зареєстровано законопроєкт
27K
Росія повністю укомплектувала 25-ту армію – ЗСУ
24K
Підприємець випадково дізнався, що його «поховали» на Алеї героїв у Тернополі
9215
Проросійський переможець виборів у Словаччині зробив цинічну заяву про Україну
6859
В Україні повітряна тривога тривала близько 40 хвилин

Новини

Північна Корея засудила резолюції МАГАТЕ
Сьогодні, 07:17
Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:03
«Вагнерівці» можуть знову стати загрозою – ISW
Сьогодні, 06:21
ЗСУ просуваються вперед поблизу Роботиного – ISW
Сьогодні, 05:00
Мінлива хмарність, переважно без опадів: прогноз погоди на 2 жовтня
Сьогодні, 04:35
На півдні України оголошувалась ракетна небезпека
Сьогодні, 01:57

Прес-релізи

Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
2 жовтня, 10:57
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту