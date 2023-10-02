Суд виправдав військовозобов’язаного, який відмовився воювати

Обвинувачений заявив, що під час розмови з військовими казав, що хоче воювати. Однак скаржився на проблеми зі здоров'ям

Чоловік запевняв: заяву про відмову від проходження служби порадили написати співробітники військкомату

Мешканця Вінниччини виправдано за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (стаття 336 Кримінального кодексу). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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За матеріалами справи, у лютому чоловік успішно пройшов військово-лікарську комісію. Однак через кілька днів він письмово відмовився від проходження військової служби.

У суді обвинувачений вини не визнав. Розповів, що у визначений день прийшов із сумкою на відправку до військової частини. Натомість у військкоматі йому повідомили: якщо він боїться, то може написати заяву про відмову. Також говорили, що він не підходить, бо ніде не служив.

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За словами військовозобов'язаного, під час розмови з військовими казав, що хоче воювати. При цьому поскаржився, що у нього хворі ноги, які застудив шість років тому. Додав, що медики теж не взяли до уваги ці скарги на здоров’я.

У підсумку військовозобов’язаний наголосив: три години прочекав автобуса для відправки до військової частини. Був випивший і пристав на пропозицію працівників військкомату – написав заяву про відмову.

На думку Феміди, єдиної заяви про відмову від мобілізації, підписаної військовозобов’язаним, не достатньо. Мають бути докази вчинення ним реальних дій з уникнення чи відмови від відправки до Збройних сил України. Однак жодних доказів сторона обвинувачення не надала. Не пролляли світла на цю ситуацію й допитані у суді працівники військкомату.

З огляду на це суд вважає не доведеною вину військовозобов’язаного в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Також Феміда зауважила, що не може самостійно змінювати формулювання висунутого особі обвинувачення.

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Варто наголосити: стаття 336 Кримінального кодексу («Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період») передбачає покарання у вигляді позбавленням волі трьох до п'яти років.

Нагадаємо, в Україні триває 586-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», на Волині безробітний ухилився від мобілізації, назвав окупантів «своїми» і за це отримав арешт терміном шість місяців.

Раніше працівник Хотинської міської ради Чернівецької області отримав три роки позбавлення волі за ухилення від мобілізації. ВЛК виявила у чоловіка відсутність понад 10 зубів, але це, на думку лікаря, не є перепоною для військової служби.