Суд поставив провокативне питання трактористу з Волині, який не хоче воювати

Обвинувачений не дав відповіді, чи захищав би свій населений пункт, якби туди вдерлися окупанти

На Волині тракторист одержав рік позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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У червні обвинуваченому було вручено повістку. Пройшовши медкомісію, чоловік проігнорував виклик у пункт збору для відправки до військової частини.

Під час судового засідання обвинувачений визнав вину і підтвердив: є військовозобов’язаним, отримав повістку для відправки до ЗСУ. Однак через те, що не бачить себе ефективним воякою, не з’явився до пункту збору мобілізованих, чим ухилився від призову.

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Феміда не повірила у щире каяття обвинуваченого. Зокрема, у суді чоловік не висловив почуття жалю, сорому за скоєне, не продемонстрував готовності щось змінити. Суд навіть поставив обвинуваченому провокативне питання: які були б його дії, коли рідний населений пункт окупував би ворог? У відповідь тракторист обмежився мовчанкою.

«Ухилення від мобілізації є серйозним порушенням законодавства, оскільки загрожує безпеці держави та може вплинути на її обороноздатність. Покарання за такий злочин повинно бути належним, щоб відповідати тяжкості порушення і запобігти подібним діям у майбутньому, відображати тяжкість порушення та відстрашувати потенційних порушників. Саме тому санація статті 336 Кримінального кодексу передбачає лише один вид покарання – від трьох до п`яти років позбавлення волі», – пояснив суд.

Водночас Феміда під час ухвалення вироку застосувала статтю 69 Кримінального кодексу. Це дозволило призначити більш м'яке покарання, ніж передбачено законом.

Нагадаємо, в Україні триває 627-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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Як повідомляв «Главком», переселенець із Харкова одержав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік зізнався: не готовий йти воювати, бо боїться. Також обвинувачений повідомив, що вже під час реабілітації у Львівській області почав сповідувати віру «Нове покоління», яка забороняє брати участь у військових діях.

На Волині безробітний ухилився від мобілізації, назвав окупантів «своїми» і за це отримав арешт терміном шість місяців.

Раніше працівник Хотинської міської ради Чернівецької області отримав три роки позбавлення волі за ухилення від мобілізації. ВЛК виявила у чоловіка відсутність понад 10 зубів, але це, на думку лікаря, не є перепоною для військової служби.