Втік із частини та закликав поліцію себе зловити: перед судом постане військовий із Харкова

До війська чоловіка мобілізували, втім відслуживши невеликий проміжок часу в одній з військових частин Полтави вирішив, що цього достатньо

В Україні судитимуть військового, який втік з військової частини та закликав правоохоронців себе зловити. Про це повідомляють у пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР).

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«Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця, який кинув своїх побратимів та втік з розташування військової частини. Через соцмережі він провокував правоохоронців та закликав його спіймати. Обвинувальний акт скеровано до суду», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до війська чоловіка мобілізували, втім відслуживши невеликий проміжок часу в одній з військових частин Полтави вирішив, що цього достатньо та просто самовільно залишив розташування частини.

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«Чоловік переховувався у своєму рідному місті Харкові та намагався всіляко дискредитувати правоохоронців, які його розшукували. Для цього у соцмережах чоловік публікував відео з провокативними заявами. Зокрема, на своєму каналі в одній з популярних соцмереж він пропонував Бюро його зловити та навіть розповідав, що він переховується у Харкові», – зазначають в ДБР.

За короткий проміжок часу місцеперебування втікача було встановлено, а він – затриманий. Нині чоловік продовжує перебувати під вартою.

Фігурант обвинувачується у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 10 років.