Окупанти обстріляли парковку в Києві: є загиблі

Кличко: обстрілу зазнала парковка торгового центру в Подільському районі

Подільському районі Києва окупанти обстріляли парковку торгового центру. Внаслідок нападу одна людина загинула, ще двоє постраждали. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

«Ворог продовжує обстрілювати столицю. Буквально нещодавно обстрілу зазнала парковка торгового центру в Подільському районі. Одна людина загинула, двох постраждалих госпіталізували», – повідомив Кличко.

Як повідомлялося, у середу, 23 березня, вранці в Києві пролунали вибухи.Нагадаємо, у Києві щодня діятиме комендантська година з 20:00 й закінчуватиметься зранку о 7:00.

Нагадаємо, на Київщині 22 березня російські окупанти понад 20 разів обстрілювали житлові масиви та соціальну інфраструктуру. До слова, у Київській області ЗСУ взяли в кільце російських окупантів в Бучі, Ірпіні та Гостомелі.

Раніше повідомлялося, що 20 березня, в Києві внаслідок влучання російської ракети загорівся торгівельно-розважальний центр «Ретровіль» у Подільському районі.

На ранок стало відомо, що жертвами ракетного удару по «Ретровілю» стали восьмеро осіб. Також руйнування зазнав магазин для будівництва мережі Leroy Merlin, яка продовжує вести економічну діяльність на території країни-агресорки.