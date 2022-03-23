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    Харківський адвокат потрапив до бази «Миротворця»

    В Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Харківський адвокат потрапив до бази «Миротворця»
    В Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    скріншот з «Миротворця»

    Адвокат надавав представникам Росії відомості про місцезнаходження та кількість військової техніки ЗСУ

    Харківського адвоката Дмитра Тихоненкова включили до бази «Миротворця». Автори проекту стверджують, що саме йому нещодавно повідомили підозру в державній зраді в умовах воєнного стану, повідомляє «Судовий репортер».

    За версією слідства, адвокат надавав представникам російської федерації відомості про місцезнаходження та кількість військової техніки ЗСУ у місті Харків та Харківській області. Інформацію він надсилав окупантам через один із месенджерів.

    Водночас в одній із суддівських груп у Фейсбуці колишній суддя Київського райсуду Харкова написав, що підозру повідомили не Тихоненкову, а «адвокату Шеховцову з ОРДЛО».

    В умовах воєнного стану державна зрада карається позбавленням волі на 15 років або довічним ув’язненням, з конфіскацією майна.

    Нагадаємо, що в Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Раніше Тихоненков захищав Сергія Юдаєва у справі про захоплення Харківської ОДА у 2014 році. Юдаєва засудили до 8 років позбавлення волі, але звільнили за амністією. Крім того, Тихоненков був адвокатом у справі про теракт біля Палацу спорту в Харкові 22 лютого 2015-го. Під час мирного маршу Єдності зловмисники влаштували вибух, від якого загинув правоохоронець і ще троє учасників акції, серед яких наймолодший 15-річний Данило Дідік. У грудні 2019-го троє чоловіків були засуджені за цей теракт до довічного ув’язнення, але звільнені для обміну на полонених із «ДНР» і «ЛНР».

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Харківський адвокат потрапив до бази «Миротворця»