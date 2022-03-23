Харківський адвокат потрапив до бази «Миротворця»
Адвокат надавав представникам Росії відомості про місцезнаходження та кількість військової техніки ЗСУ
Харківського адвоката Дмитра Тихоненкова включили до бази «Миротворця». Автори проекту стверджують, що саме йому нещодавно повідомили підозру в державній зраді в умовах воєнного стану, повідомляє «Судовий репортер».
За версією слідства, адвокат надавав представникам російської федерації відомості про місцезнаходження та кількість військової техніки ЗСУ у місті Харків та Харківській області. Інформацію він надсилав окупантам через один із месенджерів.
Водночас в одній із суддівських груп у Фейсбуці колишній суддя Київського райсуду Харкова написав, що підозру повідомили не Тихоненкову, а «адвокату Шеховцову з ОРДЛО».
В умовах воєнного стану державна зрада карається позбавленням волі на 15 років або довічним ув’язненням, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що в Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.
Раніше Тихоненков захищав Сергія Юдаєва у справі про захоплення Харківської ОДА у 2014 році. Юдаєва засудили до 8 років позбавлення волі, але звільнили за амністією. Крім того, Тихоненков був адвокатом у справі про теракт біля Палацу спорту в Харкові 22 лютого 2015-го. Під час мирного маршу Єдності зловмисники влаштували вибух, від якого загинув правоохоронець і ще троє учасників акції, серед яких наймолодший 15-річний Данило Дідік. У грудні 2019-го троє чоловіків були засуджені за цей теракт до довічного ув’язнення, але звільнені для обміну на полонених із «ДНР» і «ЛНР».