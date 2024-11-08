Вищий антикорупційний суд відмовився закривати справу «Роттердам+»

Наступне засідання у справі «Роттердам+» відбудеться в грудні цього року

Провадження стосується формули «Роттердам+», через яку споживачі електроенергії, за підрахунками, переплатили понад 39 млрд грн

Вищий антикорупційний суд відхилив клопотання захисту про закриття кримінального провадження у справі «Роттердам+». Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Йдеться про справу, в якій фігурують посадовці Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), а також представники приватних теплогенеруючих компаній. Провадження стосується формули «Роттердам+», через яку споживачі електроенергії, за підрахунками, переплатили понад 39 млрд грн у період з 2016 до 2019 року.

Так, сторона захисту у своїх клопотаннях вказувала на порушення принципу non bis in idem (заборона повторного притягнення до кримінальної відповідальності за одне й теж правопорушення), а також на підстави, визначені у п.п. 9-1, 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Заслухавши доводи сторін, суд підтримав позицію прокурора САП та відмовив у задоволенні клопотань сторони захисту. Наступне засідання у справі відбудеться 12 грудня о 12:00.

Нагадаємо, формула «Роттердам +» запрацювала в Україні з травня 2016 року. Її запровадила Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг як схему розрахунку вартості вугілля для ТЕС. У підсумку, вона визначає кінцеву ціну на електроенергію.

Її необхідність пояснювали потребою забезпечити стабільність енергосистеми країни. Адже з початком війни на Донбасі, родовища з антрацитовим вугіллям, якого потребують українські ТЕС, опинилися на окупованій частині територій. Тому аби енергогенеруючі компанії змогли закуповувати вугілля закордоном, у випадку припинення поставок з окупованих територій, ціну вирішили підняти до світового рівня.

Відтак, у тариф заклали вартість вугілля на міжнародній біржі в голландському порту Роттердама, куди постачають паливо з Африки і Південної Америки. Сюди також включили вартість доставки в Україну, звідки й походить назва «Роттердам + доставка» – скорочено «Роттердам +».

Вугілля є основним видом палива українських ТЕС і ТЕЦ. Формула «Роттердам+» застосовувалася як до антрацитової групи вугілля, так і до газових марок. З 2016 року ціна на електроенергію для населення і бізнесу зростала у кілька етапів.