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Не стукач, а викривач. Керівник НАЗК пояснив, чому треба стимулювати тих, хто доносить на корупціонерів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Не стукач, а викривач. Керівник НАЗК пояснив, чому треба стимулювати тих, хто доносить на корупціонерів
Віктор Павлущик зауважив, що потрібно виділяти кошти тим, хто викриває корупціонерів
фото: пресслужба НАЗК

Віктор Павлущик: Змінюється парадигма викривача як «стукача»

«Стукачів» ніколи не любило суспільство, тому Україна має забезпечити дієві гарантії, щоб викривати корупцію було не тільки безпечно, а й мало певний рівень заохочення. Про це розповів голова Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик в інтерв'ю «Главкому».

Також Павлущик зауважив, що потрібно внести зміни в українське законодавство, щоб виплати викривачам корупції пришвидшилися.

«Для того, аби цей процес (виплат викривачам корупції) пожвавішав, треба виправити певні проблемні аспекти в законодавстві. Просто в Кримінальному процесуальному кодексі не передбачено роль НАЗК як органу, який відповідальний за захист прав викривачів. Ми комунікували з Міністерством фінансів, Міністерством економіки, Державною казначейською службою, і завдяки цьому 10 вересня було внесено зміни до постанови Кабміну, яка це виправила», – зауважив голова НАЗК.

Віктор Павлущик розповів, що згодом НАЗК отримало відповідні кошти та забезпечило виплату викривачам корупції по двох судових рішеннях: «Зараз ми напрацьовуємо необхідні зміни до законодавства, щоб ця процедура мала належне правове регулювання і кошти для здійснення таких виплат були заплановані в державному бюджеті».

Наразі, за словами очільника НАЗК, виплати викривачам корупції перерозподілено з інших бюджетних програм, адже неможливо заздалегідь спрогнозувати, скільки буде таких судових рішень. Павлущик додав, що в Україні потрібно змінювати підхід до кримінального процесу за участі викривачів:

«Просто неможливо заздалегідь спрогнозувати, що наступного року буде стільки-то рішень судів, по яких треба виплатити отакі-то кошти. НАЗК не є учасником кримінального провадження і фактично отримує інформацію про наявність судового рішення про виплату винагороди викривачу з відкритих джерел. Це само по собі говорить про те, що потрібно змінювати підхід до кримінального процесу за участі викривачів задля забезпечення їхніх прав та гарантій. Тому виплата винагород цим викривачам і потребувала стільки часу і зусиль».

Павлущик ще раз наголосив, що НАЗК не є учасником кримінальних проваджень щодо виплат викривачам корупції, тому не знає, скільки таких справ передано до суду чи розглядається ним.

«Вони слухаються в Вищому антикорупційному суді. Законодавством визначено, що винагорода становить 10 % від неправомірної вигоди або завданої шкоди, але не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, установлених на час вчинення злочину. Це встановлюється кожного разу окремо, тому і сума, на яку можуть претендувати викривачі, не є заздалегідь визначеною», – зазначив голова НАЗК. 

Нагадаємо, голова Національного агентства з запобігання корупції Віктор Павлущик раніше розповідав, що у законну силу вступило два судових рішення стосовно виплат викривачу корупції. По одному з них НАЗК вже виплатило винагороду, інше – очікує на виплату.

До слова, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснило першу виплату викривачу корупції. За інформацією «Главкома» НАЗК 2 жовтня 2024 року перерахувало гроші у сумі 1 млн 680 тис. грн викривачу Андрію Андрійовичу Бойку.

Як відомо, 1 січня 2020 року в Україні набув чинності закон «Про внесення змін до закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції». Так, до закону «Про запобігання корупції» вносяться зміни стосовно визначення правового статусу викривачів корупції, їхніх прав і гарантій захисту, забезпечення умов для розкриття інформації про корупцію.

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Теги: гроші Антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд корупція в Україні корупція НАЗК Віктор Павлущик

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