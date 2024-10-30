Суд виніс вирок експосадовцю «Укрзалізниці» та його поплічнику, які завдали компанії збитків на 103 млн грн

На початку 2017 року посадовці «Укрзалізниці» вжили узгоджених дій для того, щоб один із постачальників дизельного пального отримав безпідставне підвищення ціни на нього, збільшивши свій прибуток

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив вирок колишньому начальнику Центру забезпечення виробництва «Укрзалізниці» Віталію Цвігуну та ексменеджеру компанії «Вог Аеро Джет» Анатолію Савічу. Їх визнано винуватими у зловживаннях, які завдали «Укрзалізниці» майже 103 млн грн збитків. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

У межах досудового розслідування, яке здійснювали детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) за процесуального керівництва прокурорів САП, встановлено, що на початку 2017 року посадовці «Укрзалізниці» вжили узгоджених дій для того, щоб один із постачальників дизельного пального отримав безпідставне підвищення ціни на нього, збільшивши свій прибуток на загальну суму майже 103 млн грн.

Більше того, попри наявність чинних попередніх контрактів, які дозволяли «Укрзалізниці» продовжувати отримувати пальне за нижчими цінами, службові особи залізниці умисно наполягли на виконанні поставок саме за новими, вищими на 15-20 %, розцінками.

Згідно з вироком суду, представника комерційної структури Анатолія Савіча визнано винуватим за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України. Суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років і п'яти місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в суб’єктах господарювання усіх форм власності, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на три роки та зі штрафом.

Експосадовця «Укрзалізниці» Віталія Цвігуна ВАКС визнав винуватим за ч. 2 ст. 364 КК України та призначив покарання – три роки і один місяць позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в суб’єктах господарювання усіх форм власності, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на три роки та зі штрафом.

Крім того, ВАКС задовольнив цивільний позов АТ «Укрзалізниця» та постановив стягнути з обвинувачених 102,793 млн грн як відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення злочину.

Вирок суду може бути оскаржений протягом 30 днів із дня його проголошення.

Нагадаємо, у першому півріччі 2024 року у справах НАБУ та САП щодо корупції на «Укрзалізниці» на рахунках підозрюваних та підконтрольних їм юридичних і фізичних осіб арештовано 262 млн грн, $1,3 млн, 754 тис. євро, а також велику кількість об’єктів рухомого та нерухомого майна.