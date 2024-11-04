Апеляція ВАКС відмовилася змінювати запобіжний захід екснардепу Пашинському

НАБУ і САП повідомили про підозру екснардепу Сергію Пашинському

Рішення у справі Пашинського набрало законної сили з моменту проголошення й не може бути оскаржене в касаційному порядку

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила у зміні запобіжного заходу колишньому народному депутату Сергію Пашинському, підозрюваному у заволодінні арештованими нафтопродуктами вартістю майже мільярд гривень. Про це повідомляє Апеляційна палата ВАКС.

Суд розглянув апеляційну скаргу сторони обвинувачення на ухвалу слідчої судді ВАКС від 1 жовтня поточного року про зміну запобіжного заходу.

«За результатами розгляду колегія суддів задовольнила апеляційну скаргу сторони обвинувачення, скасувала ухвалу слідчої судді ВАКС та постановила нову ухвалу, якою стороні захисту відмовлено у задоволенні клопотання про зміну підозрюваному запобіжного заходу. Таким чином до підозрюваного продовжує діяти запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 272 520 тис. грн», – йдеться в повідомленні

Як зазначається, рішення набрало законної сили з моменту проголошення й не може бути оскаржене в касаційному порядку.

Нагадаємо, 12 лютого 2024 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру екснардепу Сергію Пашинському, бізнесмену Сергію Тищенку та іншим у заволодінні арештованими нафтопродуктами олігарха «сім'ї Януковича» Сергія Курченка (97 тис. т), які підлягали націоналізації. За версією правоохоронців, їхні дії завдали шкоди на понад 967 млн грн.

13 лютого суд обрав запобіжний захід бізнесмену Сергію Тищенку у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 363,36 млн грн застави.

До слова, у березні Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід, застосований до колишнього народного депутата Сергія Пашинського.