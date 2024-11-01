Головна Публікації
search button user button menu button

Зачароване коло Тетяни Крупи. Як тумбочка з доларами паралізувала суди

Судові хроніки
Віталій Тараненко glavcom.ua
Зачароване коло Тетяни Крупи. Як тумбочка з доларами паралізувала суди
Чехарда зі зміною підслідності у справі Тетяни Крупи загнала у цейтнот сторону захисту та суди
колаж: glavcom.ua

Минув майже місяць, а підозрювана голова МСЕК досі не може оскаржити свій арешт

Майже місяць тому у Хмельницькому здетонував корупційний скандал такої сили, що «вибуховою хвилею» накрило усю країну. Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками до голови Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) і депутатки облради від «Слуги народу» Тетяни Крупи. У помешканні чиновниці було знайдено понад $5,2 млн готівки та коштовності. Правоохоронці бачили гроші практично в кожному куточку – у шафах, шухлядах, нішах. «Ми просто ох*їли від того всього. Ця ситуація збудоражила суспільство та військових», – дослівно ділився враженнями у бесіді з «Главкомом» один із впливових нардепів «Слуги народу», коли дізнався про обшуки в однопартійки Крупи.

Та, схоже, це ця резонансна історія тепер стала випробовуванням для правоохоронної системи. Слідчі та судді виявилися неготовими для ухвалення швидких процедурних рішень. Далі – подробиці найрезонанснішої корупційної справи 2024 року.

Судова магія

7 жовтня Печерський райсуд Києва взяв під варту Тетяну Крупу на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром у понад 500 млн грн. Справа розглядалася за закритими дверима, без доступу ЗМІ. Були присутні лише прокурор і адвокат юридичної фірми Golaw Анжеліка Моісєєва.

Важлива ремарка про саму підозру. На наступний день після обшуків, 5 жовтня Офіс генпрокурора оголосив підозру Тетяні Крупі у незаконному збагаченні (стаття 368-5 Кримінального кодексу). Вказаний корупційний злочин, згідно із законодавством, мають розслідувати детективи НАБУ і, відповідно, скеровувати всі клопотання до Вищого антикорупційного суду. Проте прокуратура не поспішала забирати гучну справу з рук Державне бюро розслідувань. Тому-то клопотання слідчого ДБР про арешт голови МСЕК Хмельниччини зайшло до Печерського райсуду, а не в Антикорупційний суд. Як наслідок, Феміда його повністю задовольнила і арештувала чиновницю Крупу.

Як стверджують джерела «Главкома», справа Тетяни Крупи «перекочувала» з ДБР до Національного антикорупційного бюро, тобто відбулася зміна підслідності, після взяття під варту голови МСЕК Хмельниччини. Станом на початок листопада, посадовиця продовжує сидіти у столичному слідчому ізоляторі.

Імовірно, що чехарда зі зміною підслідності загнала у цейтнот сторону захисту та суди. Бо як іще пояснити оскарження взяття під варту Крупи одразу в двох апеляційних інстанціях? 14 жовтня скарга захисників підозрюваної надійшла до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, а 15 жовтня аналогічну скаргу від адвоката Анжеліки Моісєєвої зареєстрував Київський апеляційний суд.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не може приступити до розгляду скарги адвокатів Тетяни Крупи, бо матеріали кримінального провадження перебувають у Київському апеляційному суді
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не може приступити до розгляду скарги адвокатів Тетяни Крупи, бо матеріали кримінального провадження перебувають у Київському апеляційному суді
дані з держпорталу «Судова влада України»
Апеляційний суд не поспішає з переглядом арешту Тетяни Крупи, взяв перерву на місяць
Апеляційний суд не поспішає з переглядом арешту Тетяни Крупи, взяв перерву на місяць
дані з сайту Київського апеляційного суду

17 жовтня Анжеліка Моісєєва виправдовувалася перед суддями Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду: оскаржила арешт клієнтки в Київському апеляційному суді за такою логікою, що клопотання про арешт розглядав Печерський райсуд Києва.

«У той час моя підзахисна була затримана… і питання вирішення її подальшої долі для мене, як захисника, було найважливішим, ніж сперечатися про підслідність», – пояснила адвокат.

Ще один конфуз у справі Крупи стався 24 жовтня. Судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду мали намір з другої спроби розглянути скаргу адвокатів підозрюваної, але матеріали справи так і не передав Київський апеляційний суд. Більше того тамтешня колегія суддів… пішла у відпустку і відклала своє засідання у справі Крупи до 14 листопада.

«Намагатимуся подати заяву на перерозподіл суддів… Зроблю все можливе, навіть піду на прийом до голови апеляційного суду», – заявила Анжеліка Моісєєва у залі антикорупційного суду.

Мусимо розчарувати захисницю Крупи: голова Київського апеляційного суду Ярослав Головачов у відповіді на запит «Главкома» повідомив, що його суд не планує передавати матеріали справи в інші інстанції поки не закінчить розгляд.

«Після закінчення апеляційного провадження матеріали справи 757/45632/24-к будуть повернуті до суду першої інстанції – Печерського районного суду Києва», – сказав голова апеляційного суду.

Голова Київського апеляційного суду Ярослав Головачов у відповіді на запит «Главкома» повідомив, що його суд поки не розгляне скаргу на арешт Тетяни Крупи, не планує нікому передавати матеріали справи
Голова Київського апеляційного суду Ярослав Головачов у відповіді на запит «Главкома» повідомив, що його суд поки не розгляне скаргу на арешт Тетяни Крупи, не планує нікому передавати матеріали справи

Громадська організація «Центр протидії корупції» вважає, що таким чином Київський апеляційний суд блокує розгляд Вищим антикорупційним судом апеляції щодо перегляду запобіжного заходу керівниці МСЕК.

«Виникає питання, чим таким важливим були зайняті судді Київського апеляційного суду, знімаючи єдине судове засідання з 17 жовтня і знаючи, що з 19 та 21 жовтня вони йдуть у відпустку/відрядження. Хіба це не свідоме затягування справи з боку суддів В’ячеслава Гуля та Юлії Матвієнко?» – ідеться у повідомленні антикорупційної організації.

Провалені арешти майна

Окрім стопора у судах, смуга невдач переслідує і правоохоронців, задіяних у справі голови МСЕК Хмельниччини. Як повідомляв «Главком», Вінницький міський суд відмовив Офісу генпрокурора в арешті майна, яке є речовими доказами. Ідеться про купу готівки, вилученої з тумбочок у квартирі Тетяни Крупи; документи та гроші з робочого кабінету голови МСЕК Хмельниччини (за даними ДБР, там було відшукано $100 тис.); автівку Porsche Cayenne, 2019 року вартістю 2,5 млн грн, яка є власністю чоловіка підозрюваної тощо.

За даними ДБР, у робочому кабінеті голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи вилучено $100 тис.
За даними ДБР, у робочому кабінеті голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи вилучено $100 тис.
витяг із судового реєстру

Причина програшу прокурорів у судах банальна. Після обшуків Офіс генпрокурора забрав справу Крупи у слідчих хмельницького територіального управління Державного бюро розслідувань і передав Головному слідчому управлінню ДБР у Києві. Відповідно, вінницький суд, який раніше розглядав клопотання хмельницького ДБР, у тому числі щодо обшуків у цій історії, констатував: після зміни підслідності кримінального провадження більше не може ухвалювати рішень у справи Крупи.

***

Практично кожного дня офіційні релізи правоохоронних органів рясніють світлинами про затримання чергових корупціонерів з килимами готівок. Тому цілком прогнозовано, що у частини суспільства може сформуватися враження: нечисті на руки чиновники отримують суворе покарання. Однак це не так. За час повномасштабного вторгнення було прийнято майже сім тисяч вироків за корупційними статтями. І лише 1,5% обвинувачених отримали покарання у вигляді позбавлення волі. Більшість  відкупилася штрафами…

Віталій Тараненко, «Главком»

Читайте також:

Теги: Хмельниччина НАБУ корупція в Україні війна Офіс Генерального прокурора гроші партія Слуга народу Вищий антикорупційний суд ДБР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німеччина спочатку була розділена, а потім вже вирішувалося питання гарантій безпеки для ФРН та Західного Берліна
Україну не вийде розділити, як Німеччину. І ось чому
9 жовтня, 15:54
Українці захищають не лише своє майбутнє, а й всього демократичного світу. Але чи розуміють це на Заході?
Проти України воює весь антизахідний блок. А що ж наші партнери?
26 жовтня, 15:00
Як Україна та світ можуть уникнути сценарію Кремля
Залишився тиждень: чому найгіршого сценарію для України ще можна запобігти
30 жовтня, 14:01
Голову Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу затримали за незаконне збагачення
Списки «клієнтів» голови Хмельницької МСЕК: що загрожує чоловікам, які там фігурують
5 жовтня, 17:58
Рекрутинг через «Дію» дасть змогу військовозобов'язаному потрапити в обраний ним підрозділ ударних дронів
У «Дії» з’явиться рекрутинг операторів безпілотників
15 жовтня, 14:25
Поставка трамвайних вагонів має відбутися до кінця 2025 року
Вперше за час війни Київ оновить трамвайний парк: яка ціна питання
21 жовтня, 11:23
В одній із ворожих частин Луганська чоловіки масово зникають за кілька днів після прибуття
У військовій частині в окупованому Луганську масово зникають чоловіки
22 жовтня, 09:40
За словами начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, над областю було збито вісім БПЛА типу Shahed
Російський безпілотник влучив у готель у Старокостянтинові, є постраждалі
24 жовтня, 10:51
Генерал наголосив, що для залучення у війну КНДР є «сильним підсиленням» для РФ
Генерал Марченко заявив, що КНДР направила до РФ аж 15 тис. вояків
29 жовтня, 15:12

Публікації

Чехарда зі зміною підслідності у справі Тетяни Крупи загнала у цейтнот сторону захисту та суди
Зачароване коло Тетяни Крупи. Як тумбочка з доларами паралізувала суди
Сьогодні, 11:00
Каволі призначили командувати військами НАТО у Європі на тлі повномасштабного вторгнення Росії. 60-річний генерал є також магістром з мистецтв
Носій особливих знань про Росію. Генерал Каволі та його місія в Україні
29 жовтня, 21:00
Ілюзія швидкого миру призводить до активізації «звичного» політичного життя. Чи не зарано?
Скоро вибори!? Хто розпускає чутки і що про це каже сам президент
29 жовтня, 10:40
Королі та королеви МСЕК. Чи можна вірити деклараціям чиновників після такого?
Королі та королеви МСЕК. Чи можна вірити деклараціям чиновників після такого?
24 жовтня, 12:27
Скандальна історія з прокурорами інвалідами породила купу жартів мемів і карикатур
Перша жертва прокурорів-інвалідів
22 жовтня, 22:15

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 листопада: ситуація на фронті
75K
Стало відомо, скільки бійців цього місяця повернулися на службу після самовільного залишення частини
53K
«Ніякого вступу України в НАТО не буде»: Небензя в ООН видав чергову порцію заяв
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 листопада 2024
8476
«Дефіцит величезний». Нацгвардієць пояснив, скільки ще українців потрібно мобілізувати
5309
Reuters повідомив, на які кроки доведеться піти Кремлю для продовження війни

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua