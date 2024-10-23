Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Суд конфіскував у Таїсії Повалій авто, земельні ділянки та права на пісні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Суд конфіскував у Таїсії Повалій авто, земельні ділянки та права на пісні
Рішенням суду майно Повалій на території України стягнули в дохід держави
фото: society.comments.ua

ВАКС задовольнив позов Мін'юсту проти колишньої народної артистки Таїсії Повалій

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) стягнув у власність держави майно та права на пісні співачки Таїсії Повалій, підозрюваної у підтримці Росії та колабораціонізмі. Про це сьогодні повідомила пресслужба ВАКС.

22 жовтня ВАКС задовольнив позов Міністерства юстиції проти колишньої народної артистки Таїсії Повалій та застосував до неї санкційні обмеження. Рішенням суду майно співачки на території України стягнули в дохід держави. Зокрема, у Повалій конфіскували:

  • автомобіль BMW;
  • пневматичну зброю та еластичні набої до неї;
  • майнові права на музику та слова до дев’ятьох творів співачки: «Обниму тебя», «Любить, понимать и слушать», «Ангелы-хранители», «Назавжди», «Просто я хочу», «Бусинки любви», «Больше чем близко», «Я лечу в даль с тобой синюю», «Доброе утро».

Також у дохід держави перейдуть активи, до яких може бути прямо чи опосередковано причетна Повалій:

  • сім земельних ділянок на Київщині загальною площею 9,3 га;
  • житловий будинок на 442,8 м²;
  • домоволодіння площею 101 м²;
  • ще одне авто BMW Х5;
  • три одиниці пневматичного озброєння та мисливської зброї. 

Раніше «Главком» повідомляв, що Міністерство юстиції не планує конфісковувати столичну трикімнатну квартиру площею 88,6 кв. м (розташована на вулиці Івана Франка у Шевченківському районі), яка належить сину підсанкційної співачки Таїсії Повалій Денису.

Нагадаємо, що перед цим Міністерство юстиції подало позов проти Таїсії Повалій щодо стягнення активів у дохід держави. При цьому все нерухоме майно офіційно записано на її матір Ніну Гирявець. 

Як відомо, у жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони, яким запроваджено персональні санкції стосовно Таїсії Повалій терміном на п’ять років. У довідковій інформацію про підсанкційну особу сказано, що Повалій мешкає у Москві.

На другому році війни Служба безпеки зібрала доказову базу на співачку та колишню народну депутатку Таїсію Повалій, яка виправдовує агресивну війну РФ проти України. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Таїсії Повалій про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Також відомо, що співачка Таїсія Повалій отримала російське громадянство 24 серпня 2023 року, в День незалежності України. Зрадниця нібито запатентувала індивідуальне підприємство, що дозволило їй отримати громадянство країни-агресора.

Читайте також:

Теги: суд автомобіль майно Вищий антикорупційний суд Таїсія Повалій

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ДТП на Тернопільщині, 27 вересня 2024 р.
На яких дорогах найчастіше трапляються ДТП: список
4 жовтня, 09:47
У Києві призупинив роботу найбільший сервісний центр МВС
У Києві призупинив роботу найбільший сервісний центр МВС
26 вересня, 17:56
Правоохоронці повідомили про підозру львівському блогеру за «злив» локацій Збройних сил України та шахрайство
Суд втретє не зміг обрати Остапу Стахіву запобіжний захід
30 вересня, 12:10
Юрій Содоль командував обороною Харківського напрямку
Суд зобов'язав ДБР порушити справу проти екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ
30 вересня, 18:59
Справу про групове зґвалтування 14-річної повторно розглядає райсуд Закарпатської області
Групове зґвалтування 14-річної на Закарпатті: судовий процес наближається до фіналу
3 жовтня, 12:53
Стахів заявив, що вважає справу проти себе політичними репресіями
Суд залишив під вартою псевдоактивіста Стахіва
10 жовтня, 16:21
Закриття заводів Volkswagen може серйозно вплинути на економіку регіонів Німеччини
Влада різних регіонів Німеччини намагається врятувати заводи Volkswagen
16 жовтня, 11:06
Ексгенерал СБУ Андрій Наумов заявив, що йому загрожує небезпека
Ексгенерал СБУ Наумов не доїхав до суду, заявив про умисне ДТП, але вирок отримав
11 жовтня, 16:24
У березні цього року обвинуваченим виповнилося 18 років, однак саме перед завершенням судового розгляду у справі про зґвалтування, обвинувачені вирішили вступити до лав ЗСУ
Групове зґвалтування 14-річної на Закарпатті: двоє обвинувачених вирішили мобілізуватися
Вчора, 16:55

Події в Україні

Власник однієї з найбільших мереж АЗС будує в Карпатах «другий Буковель» (фото)
Власник однієї з найбільших мереж АЗС будує в Карпатах «другий Буковель» (фото)
Опалювальний сезон на Донеччині під загрозою: ОВА повідомила деталі
Опалювальний сезон на Донеччині під загрозою: ОВА повідомила деталі
Поранення дитини під час збиття «шахеду»: ДБР повідомило деталі справи
Поранення дитини під час збиття «шахеду»: ДБР повідомило деталі справи
Суд конфіскував у Таїсії Повалій авто, земельні ділянки та права на пісні
Суд конфіскував у Таїсії Повалій авто, земельні ділянки та права на пісні
Окупанти вдарили по житловому сектору Краматорського району, є загиблі
Окупанти вдарили по житловому сектору Краматорського району, є загиблі
Удари РФ по Херсонщині: троє поранених та понад 25 пошкоджених будинків (фото)
Удари РФ по Херсонщині: троє поранених та понад 25 пошкоджених будинків (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
271K
Перша жертва прокурорів-інвалідів
84K
Нардепка підказала, за кого треба взятися після прокурорів із фейковою інвалідністю
82K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 жовтня: ситуація на фронті
76K
Буданов розповів, що Північна Корея запросила в Росії в обмін на зброю і військо
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 жовтня 2024
15K
Білий дім прокоментував саміт БРІКС в Росії

Новини

Окупанти обстріляли Нікополь, є поранені (фото)
Сьогодні, 14:18
23 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Криза у Boeing та Intel є надзвичайною ситуацією для економіки США – WSJ
Вчора, 14:34
Хмарно та без опадів: прогноз погоди на 22 жовтня
Вчора, 07:25
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2024 року
Вчора, 00:01

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua