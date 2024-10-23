Суд конфіскував у Таїсії Повалій авто, земельні ділянки та права на пісні

ВАКС задовольнив позов Мін'юсту проти колишньої народної артистки Таїсії Повалій

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) стягнув у власність держави майно та права на пісні співачки Таїсії Повалій, підозрюваної у підтримці Росії та колабораціонізмі. Про це сьогодні повідомила пресслужба ВАКС.

22 жовтня ВАКС задовольнив позов Міністерства юстиції проти колишньої народної артистки Таїсії Повалій та застосував до неї санкційні обмеження. Рішенням суду майно співачки на території України стягнули в дохід держави. Зокрема, у Повалій конфіскували:

автомобіль BMW;

пневматичну зброю та еластичні набої до неї;

майнові права на музику та слова до дев’ятьох творів співачки: «Обниму тебя», «Любить, понимать и слушать», «Ангелы-хранители», «Назавжди», «Просто я хочу», «Бусинки любви», «Больше чем близко», «Я лечу в даль с тобой синюю», «Доброе утро».

Також у дохід держави перейдуть активи, до яких може бути прямо чи опосередковано причетна Повалій:

сім земельних ділянок на Київщині загальною площею 9,3 га;

житловий будинок на 442,8 м²;

домоволодіння площею 101 м²;

ще одне авто BMW Х5;

три одиниці пневматичного озброєння та мисливської зброї.

Раніше «Главком» повідомляв, що Міністерство юстиції не планує конфісковувати столичну трикімнатну квартиру площею 88,6 кв. м (розташована на вулиці Івана Франка у Шевченківському районі), яка належить сину підсанкційної співачки Таїсії Повалій Денису.

Нагадаємо, що перед цим Міністерство юстиції подало позов проти Таїсії Повалій щодо стягнення активів у дохід держави. При цьому все нерухоме майно офіційно записано на її матір Ніну Гирявець.

Як відомо, у жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони, яким запроваджено персональні санкції стосовно Таїсії Повалій терміном на п’ять років. У довідковій інформацію про підсанкційну особу сказано, що Повалій мешкає у Москві.

На другому році війни Служба безпеки зібрала доказову базу на співачку та колишню народну депутатку Таїсію Повалій, яка виправдовує агресивну війну РФ проти України. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Таїсії Повалій про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Також відомо, що співачка Таїсія Повалій отримала російське громадянство 24 серпня 2023 року, в День незалежності України. Зрадниця нібито запатентувала індивідуальне підприємство, що дозволило їй отримати громадянство країни-агресора.