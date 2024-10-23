Справа про незаконне збагачення. Суд відпустив нардепку Кормишкіну на поруки Арахамії та Кіма

Питання щодо оскарження запобіжного заходу буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду

Вищий антикорупційний суд передав підозрювану в незаконному збагаченні народну депутатку Ірину Кормишкіну на поруки. Поручителями суд визначив голову фракції «Слуга народу» Давида Арахамію та голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Кормишкіна має здати паспорти для виїзду за кордон, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та дотримуватись низки інших стандартних обов’язків. Термін дії обов’язків – два місяці.

Питання щодо оскарження запобіжного заходу буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду.

Нагадаємо, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за дорученням керівника САП повідомив про підозру у незаконному збагаченні чинній народній депутатці України. Слідство встановило, що у 2021-2022 роках народна депутатка набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують її офіційні доходи і заощадження за цей період.

Як зазначало слідство, за отримані гроші Кормишкіна через юридичну особу придбала будинок поблизу міста Одеси, в якому проживає.

До слова, за процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону у ході розслідування корупційної схеми ухилення від мобілізації проведено обшуки в очільниці Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи.

Під час обшуків за кількома адресами у керівниці Миколаївської обласної МСЕК та її сина – інтерна медичного вишу, знайдено понад $450 тис. та колекцію ювелірних виробів. Також у її сина вилучено паспорт громадянина Росії, який був отриманий у колишньому генконсульстві РФ в Одесі.