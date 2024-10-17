Голова НАЗК анонсував затвердження змін до Антикорупційної програми

Віктор Павлущик заявив, що підготовка проєкту внесення змін до Державної антикорупційної програми вимагає багато часу

Кабінет міністрів найближчим часом може затвердити проєкт змін до Державної антикорупційної програми, яка була розроблена з урахуванням нових реалій воєнного стану. Про це розповів голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик в інтерв'ю «Главкому».

Павлущик також прокоментував нарікання попереднього керівництва НАЗК (з 2020 по 2024 очолював агентство Олександр Новіков, – «Главком») про те, що Кабмін та Верховна Рада викинули з Державної антикорупційної програми важливі норми: «Так, я чув про ці нарікання. І, в принципі, цьому можуть бути певні об'єктивні причини. Все-таки програма формувалася на підставі певних даних, які отримувались раніше, але повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. І деякі аспекти, що були визначені програмою, просто не можуть бути виконанні у визначені терміни. Наприклад, проведення інвентаризації земель в принципі не може бути реалізовано до завершення воєнного стану».

Віктор Павлущик пояснив, що проєкт внесення змін до Державної антикорупційної програми довго готується і погоджується міністерствами. Однак, документ вже надіслано до Кабміну та очікується його затвердження.

«Такий документ довго готується і погоджується серед міністерств та відомств, а таких органів, які залучені у виконання програми, – понад 100. І серед них, звісно ж, будуть незадоволені. За останній час ми провели комунікацію з більшістю цих органів, напрацьовані певні зміни, щоб привести деякі заходи програми у відповідність до тих реалій, в яких ми живемо. Вже узгоджено і надіслано до Кабміну проєкт внесення змін до Державної антикорупційної програми і ми очікуємо з дня на день його затвердження», – зауважив голова НАЗК.

Нагадаємо, голова Національного агентства з запобігання корупції Віктор Павлущик раніше розповідав, що у законну силу вступило два судових рішення стосовно виплат викривачу корупції. По одному з них НАЗК вже виплатило винагороду, інше – очікує на виплату.

Як відомо, 1 січня 2020 року в Україні набув чинності закон «Про внесення змін до закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції». Так, до закону «Про запобігання корупції» вносяться зміни стосовно визначення правового статусу викривачів корупції, їхніх прав і гарантій захисту, забезпечення умов для розкриття інформації про корупцію.