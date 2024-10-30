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«Відпустіть дружину, вона скромний депутат». Чоловік «слуги» Кормишкіної обіцяв віддячити патрульним

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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«Відпустіть дружину, вона скромний депутат». Чоловік «слуги» Кормишкіної обіцяв віддячити патрульним
Юрій Кормишкін та Ірина Аллахвердієва одружилися навесні 2023 року
фото з відкритих джерел

Парламентарка Ірина Кормишкіна отримала підозру за незаконне збагачення

У справі про незаконне збагачення народної депутатки від «Слуги народу» Ірини Кормишкіної (попереднє прізвище Аллахвердієва) виринув цікавий епізод. Ідеться про вплив її чоловіка, бізнесмена з Миколаївщини Юрія Кормишкіна на рішення патрульної поліції, повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Подія сталася 3 лютого цього року. Патрульні хотіли скласти адміністративний протокол стосовно дружини бізнесмена і народної депутатки Ірини Кормишкіної. Проте чоловік спробував вплинути на рішення поліцейських. Зокрема, у матеріалах справи наведено діалог бізнесмена з правоохоронцем. Він хвалиться зв’язками з колишнім начальником поліції і просить відпустити його дружину, не оформлюючи на неї протоколу. У відповідь патрульний каже, що вже складають протокол, «бо трохи нам почали грубити».

«Зробіть усне, ми ж усі розуміємо, як це можна зробити, відпустіть мою дружину, вона маленький скромний народний депутат, відпустіть її», – наголосив чоловік обраниці і пообіцяв поліцейським віддячити при зустрічі.

«Відпустіть дружину, вона скромний депутат». Чоловік «слуги» Кормишкіної обіцяв віддячити патрульним фото 1
витяг із судового реєстру

Іще у розмові з патрульним Юрій Кормишкін додав, що «ми всі місцеві». Ця фраза може свідчити про те, що зупинили автівку народної депутатки поліцейські Миколаївської області.

Водночас, як з’ясував «Главком», опираючись на дані держпорталу «Судова влада України», адмінпротокол щодо «слуги» Ірини Кормишкіної так і не надійшов до суду.

Як повідомляв «Главком», 23 жовтня Вищий антикорупційний суд передав підозрювану в незаконному збагаченні народну депутатку Ірину Кормишкіну на поруки. Поручителями виступили голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Натомість прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив призначити заставу у розмірі 20 млн грн, але Феміда відмовила.

Слідство підозрює нардепку Кормишкіну у тому, що вона протягом 2021-2022 років набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують її офіційні доходи і заощадження за цей період. Зокрема, обраниця двічі задекларувала подарунок у грошовій формі (5,3 млн грн у вересні 2021 року і 14,3 млн грн у січні 2022 року) від нині покійного батька Валерія Суріна.

Крім цього, у вересні 2021 року нардепка вказала у декларації подарунок від батька – брендовий годинник Zenith Defy Midnight вартістю 310 тис. грн.

Разом із тим, правоохоронці вважають, що покійний батько нардепки не мав подібних заощаджень, щоб обдаровувати доньку. У матеріалах справи наведено відомості з податкової та Пенсійного фонду, згідно з яких офіційні доходи Валерія Суріна за життя склали 1,07 млн грн.

Також слідство допитало дружину Валерія Суріна (матір Ірини Кормишкіної), яка заявила: коштів у розмірі декількох мільйонів гривень, ані у неї, ані у її чоловіка не було. Жінка додала: Ірина Кормишкіна зверталася до нині покійного батька і казала, що у своїй декларації заявить про отримання від нього годинника та коштів на загальну суму $200 тис. На що Валерій Сурін відповів категоричною відмовою.

Додамо, що 46-річна Ірина Кормишкіна народилася у Миколаєві. На позачергових виборах до Верховної ради у 2019 року була обрана народним депутатом від партії «Слуга народу».

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Теги: війна гроші Миколаївщина декларація поліція партія Слуга народу Вищий антикорупційний суд Давид Арахамія

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