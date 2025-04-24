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Вищий антикорупційний суд взяв під варту Насірова, який намагався мобілізуватися

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Вищий антикорупційний суд взяв під варту Насірова, який намагався мобілізуватися
Ексголова Державної фіскальної служби спробував мобілізуватися до ЗСУ перед вироком суду
фото: Уніан

Феміда збільшила заставу Роману Насірову з 27 до 40 млн грн

Вищий антикорупційний суд взяв під варту екскерівника Державної фіскальної служби Романа Насірова та збільшив для нього розмір застави з 27 до 40 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.

Колегія суддів частково задовольнила клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Сторона обвинувачення під час засідання просила суд взяти Насірова під варту з альтернативою застави у 75 мільйонів гривень. Клопотання подали у відповідь на мобілізацію експосадовця до Збройних сил. Сторона обвинувачення вважає, що Насіров може уникнути покарання, оскільки строк притягнення до кримінальної відповідальності спливає менш ніж за рік.

Водночас адвокати підозрюваного виступили проти цього клопотання. Сам Насіров заявив, що добровільно мобілізувався, оскільки вважає це «боргом держави та обов’язком».

Суд також допитав кількох свідків, які підтвердили, що Насіров самостійно шукав можливість мобілізуватися, а пізніше був переведений з бойової посади на небойову за висновком ВЛК. При цьому свідки зазначили, що Насіров не повідомляв керівництво військової частини про необхідність з’являтися до суду.

Нагадаємо, 9 квітня повідомлялося, що ексголова ДФС Роман Насіров добровільно мобілізувався до Збройних сил України. Насірова обвинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка.

Адвокат захисту подав клопотання про зупинення кримінального провадження у зв'язку з мобілізацією свого клієнта до певної частини.

Згодом стало відомо, що відповідно до розпорядження головнокомандувача ЗСУ, проводиться службове розслідування за фактом призову на військову службу ексголови Держфіскальної служби Романа Насірова в ході судового процесу.

Мобілізацію ексголови Держфіскальної служби Романа Насірова, підозрюваного в корупції, було скасовано. Раніше Верховний суд постановив: процедура призову військовозобов’язаного під час мобілізації є незворотною, а особу звільнити зі служби неможливо.

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Теги: Роман Насіров Вищий антикорупційний суд

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