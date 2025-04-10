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ЗСУ скасували наказ про мобілізацію ексочільника Держфіскальної служби Насірова

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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ЗСУ скасували наказ про мобілізацію ексочільника Держфіскальної служби Насірова
Насіров був призваний на військову службу до лав ЗСУ під час мобілізації на особливий період
фото: sfs.gov.ua

«У ЗС формується нульова толерантність до корупції»

Відповідно до розпорядження Головнокомандувача ЗСУ, проводиться службове розслідування за фактом призову на військову службу ексголови Держфіскальної служби Романа Насірова в ході судового процесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Військову службу правопорядку у ЗСУ.

«Відповідно до розпорядження Головнокомандувача ЗСУ, Військовою службою правопорядку у ЗСУ проводиться службове розслідування за фактом призову на військову службу колишнього високопосадовця Романа Насірова в ході судового процесу, про що з'явилася інформація в медіа», – йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що солдат запасу Насіров призваний на військову службу до лав ЗСУ під час мобілізації на особливий період. Призов військовозобов’язаного, який добровільно виявив бажання служити в лавах ЗСУ, був здійснений за наказом по стройовій частині командира в/ч А0139 від 07.04.2025.

Зазначається, що командир визнав наказ протиправним та скасував його. Водночас матеріали розслідування за ознаками можливого перевищення повноважень будуть передані до правоохоронних органів для належної правової оцінки відповідно до чинного законодавства України.

«Потрібно зазначити, що в/ч А0139 підпорядкована Головному командному центру ЗС України. Її підрозділи, разом із іншими військовими частинами, беруть безпосередню участь у бойових діях протягом усіх років російсько-української війни. ЗСУ сьогодні ведуть запеклу боротьбу з ворогом за нашу свободу і незалежність – за це віддають свої життя наші герої. У ЗС формується нульова толерантність до корупції. Тому будь-які дії, спрямовані на дискредитацію української армії, будуть жорстко припинятися», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 9 квітня повідомлялося, що ексголова ДФС Роман Насіров добровільно мобілізувався до Збройних сил України. Насірова обвинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка.

Як повідомлялося, 2 березня 2017 року Насіров був затриманий детективами НАБУ за підозрою у зловживанні службовим становищем. Йому інкримінували дії, які завдали збитків державі на 2 млрд грн. Зокрема, співпрацю з нардепом-утікачем Олександром Онищенком, якому він видавав відстрочки на рентну плату за видобуток корисних копалин. Потім його адвокат повідомив про госпіталізацію Насірова з інфарктом, тож деякий час той проходив лікування в «Феофанії».

У жовтні 2022 року ВАКС заарештував Насірова з можливістю внесення застави в розмірі 523,2 млн грн. У травні 2023 року, перед скеруванням справи до суду, слідча суддя Лариса Задорожна спробувала зменшити заставу одразу із 532 млн до 107 млн грн, однак апеляція це рішення згодом скасувала. Між цими рішеннями розмір застави зменшили до 261 млн грн.

У вересні минулого року судді ВАКС зменшили розмір застави для Насірова – замість встановлених раніше 261 млн грн він мав внести 130 млн грн.

До слова, ексголова Державної фіскальної служби Роман Насіров, якого звинувачують у отриманні хабаря в 722 млн грн, зробив у себе в камері євроремонт та провів інтернет.

Наприкінці 2024 року стало відомо, що Роман Насіров виграв суд у НАЗК. Про це сказано у статті «Главкома» «Партійне прокляття. НАЗК взялося за Вітренко, Корчинського, Бойка та Ванникову».

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Теги: Роман Насіров мобілізація

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