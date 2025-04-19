Мобілізація скасована: Насіров захистився від судових дебатів і служби у ЗСУ

Де саме опинився Насіров після мобілізації у військовій частині пояснити відмовилися

Колишній керівник Державної фіскальної служби Роман Насіров, який добровільно мобілізувався до Збройних сил на етапі судових дебатів отримав висновок про придатність до частин забезпечення. Про це повідомили у військовій частини А0139, до якої мобілізували Насірова, на запит hromadske, пише «Главком».

У військовій частині повідомили, що під час медичного огляду військово-лікарська комісія винесла постанову, відповідно до якої Насіров був визнаний придатним до служби у військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, ВВН3, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення та охорони.

Де саме опинився Насіров після мобілізації там пояснити відмовилися, зазначивши, що наказ про призов на військову службу під час мобілізації Романа Насірова був скасований і «є таким, що фактично не відбувся».

Підставою для скасування наказу солдата запасу Романа Насірова у військовій частині назвали порушення вимог Порядку проведення призову на військову службу під час мобілізації, який затверджений постановою уряду від 16 травня 2024 року N560. Деталей не надали.

У військовій частині А0139 також запевнили, що в межах службового розслідування, яке призначили за розпорядженням головнокомандувача ЗСУ, надають представникам ВСП «повну та всебічну інформацію».

«Військова частина А0139 завжди непохитно стояла та продовжує стояти на захисті та обороні Батьківщини й наголошує, що у підрозділі чітко сформована нульова толерантність до будь-яких проявів корупції», – додали там.

До слова, екскерівник Держфіскальної служби Роман Насіров, якого підозрюю у хабарництві, заявив, що є солдатом та не розуміє, чому його наказ про мобілізацію було скасовано.

За словами колишнього керівника Держфіскальної служби, про скасування мобілізаційного наказу він начебто дізнався через три дні служби. Водночас причиною мобілізації називає не втечу від вироку Вищого антикорупційного суду, а «бажання і готовність служити», яке не міг зробити через «певні обставини».