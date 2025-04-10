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Мобілізацію Насірова було скасовано попри заборону Верховного суду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Мобілізацію Насірова було скасовано попри заборону Верховного суду
Військова служба правопорядку заявляла, що мобілізацію Насірова було скасовано
фото: Радіо Свобода

Ексголова Держфіскальної служби мобілізувався до ЗСУ майже перед вироком Вищого антикорупційного суду

Мобілізацію ексголови Держфіскальної служби Романа Насірова, підозрюваного в корупції, було скасовано. Раніше Верховний суд постановив: процедура призову військовозобов’язаного під час мобілізації є незворотною, а особу звільнити зі служби неможливо. Про це повідомляє «Главком».

Насіров мобілізувався до ЗСУ майже перед вироком Вищого антикорупційного суду. Феміда розслідувала справу про отримання хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка.

Адвокат захисту подав клопотання про зупинення кримінального провадження у зв'язку з мобілізацією свого клієнта до певної частини. Солдат запасу Насіров був призваний на військову службу до лав ЗСУ під час мобілізації на особливий період. Призов військовозобов’язаного, який добровільно виявив бажання служити в лавах ЗСУ, був здійснений за наказом по стройовій частині командира в/ч А0139 від 07.04.2025.

Примітно, що у 2026 році спливає строк давності щодо справи Насірова. Це в перспективі може стати підставою для звільнення його та інших фігурантів від кримінальної відповідальності, оскільки розслідування провадження продовжиться аж після демобілізації фігуранта.

Однак після суспільного резонансу зʼявилася заява Військової служби правопорядку, де стверджувалося, що мобілізацію Насірова було скасовано.

Зазначалося, що командир Сергій Чернецький визнав наказ протиправним та скасував його. Водночас матеріали розслідування за ознаками можливого перевищення повноважень пообіцяли передати до правоохоронних органів.

Як повідомляв «Главком», Верховний суд визнав, що процедура призову військовозобов’язаного під час мобілізації є незворотною. Навіть якщо її буде визнано протиправною, то це не стане підставою для звільнення призваної особи.

«Процедура призову військовозобов’язаного на військову службу під час мобілізації є незворотною, тобто такою, що вже відбулася, а визнання процедури призову протиправною не спричинює відновлення попереднього становища особи, призваної на військову службу», – постановив суд.

Як повідомлялося, 2 березня 2017 року Насіров був затриманий детективами НАБУ за підозрою у зловживанні службовим становищем. Йому інкримінували дії, які завдали збитків державі на 2 млрд грн. Зокрема, співпрацю з нардепом-утікачем Олександром Онищенком, якому він видавав відстрочки на рентну плату за видобуток корисних копалин. Потім його адвокат повідомив про госпіталізацію Насірова з інфарктом, тож деякий час той проходив лікування в «Феофанії».

У жовтні 2022 року ВАКС заарештував Насірова з можливістю внесення застави в розмірі 523,2 млн грн. У травні 2023 року, перед скеруванням справи до суду, слідча суддя Лариса Задорожна спробувала зменшити заставу одразу із 532 млн до 107 млн грн, однак апеляція це рішення згодом скасувала. Між цими рішеннями розмір застави зменшили до 261 млн грн.

У вересні минулого року судді ВАКС зменшили розмір застави для Насірова – замість встановлених раніше 261 млн грн він мав внести 130 млн грн.

До слова, ексголова Державної фіскальної служби Роман Насіров, якого звинувачують у отриманні хабаря в 722 млн грн, зробив у себе в камері євроремонт та провів інтернет.

Наприкінці 2024 року стало відомо, що Роман Насіров виграв суд у НАЗК. Про це сказано у статті «Главкома» «Партійне прокляття. НАЗК взялося за Вітренко, Корчинського, Бойка та Ванникову».

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Теги: Роман Насіров мобілізація Вищий антикорупційний суд

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