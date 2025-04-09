Головна Країна Політика
search button user button menu button

Ексочільник Держфіскальної служби Насіров мобілізувався до ЗСУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Ексочільник Держфіскальної служби Насіров мобілізувався до ЗСУ
У САП повідомили, що адвокат подав клопотання про зупинення кримінального провадження у зв'язку з мобілізацією свого клієнта до певної частини
фото з відкритих джерел

Насірова понад сім років переслідує НАБУ, звинувачуючи у збитках державі на суму 2 млрд грн

Ексголова ДФС Роман Насіров добровільно мобілізувався до Збройних сил України. Як передає «Главком», про це Суспільному підтвердили у Спеціальній антикорупційній прокуратурі.

Насірова обвинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка. Кримінальне провадження розглядає ВАКС.

У САП повідомили, що адвокат подав клопотання про зупинення кримінального провадження у зв'язку з мобілізацією свого клієнта до певної частини.

«Це сталося на етапі судових дебатів. Це майже фінальна стадія вже судового розгляду, за кілька засідань вже мав бути вирок. Він також надав до суду наказ, копію наказу про призначення вказаної особи до складу особового до особового складу військової частини. Вирішення цього питання буде 11 квітня. До цього часу ми будемо встановлювати всі обставини, а так само можливість вказаного обвинувачення, обвинуваченого брати участь у судових засіданнях», – повідомила речниця САП Ольга Постолюк.

Журналісти звернулися по коментар до захисту Насірова щодо обставин переведення. Від коментарів адвокат Насірова утримався.

Як повідомлялося, 2 березня 2017 року Насіров був затриманий детективами НАБУ за підозрою у зловживанні службовим становищем. Йому інкримінували дії, які завдали збитків державі на 2 млрд грн. Зокрема, співпрацю з нардепом-утікачем Олександром Онищенком, якому він видавав відстрочки на рентну плату за видобуток корисних копалин. Потім його адвокат повідомив про госпіталізацію Насірова з інфарктом, тож деякий час той проходив лікування в «Феофанії».

У жовтні 2022 року ВАКС заарештував Насірова з можливістю внесення застави в розмірі 523,2 млн грн. У травні 2023 року, перед скеруванням справи до суду, слідча суддя Лариса Задорожна спробувала зменшити заставу одразу із 532 млн до 107 млн грн, однак апеляція це рішення згодом скасувала. Між цими рішеннями розмір застави зменшили до 261 млн грн.

У вересні минулого року судді ВАКС зменшили розмір застави для Насірова – замість встановлених раніше 261 млн грн він мав внести 130 млн грн.

До слова, ексголова Державної фіскальної служби Роман Насіров, якого звинувачують у отриманні хабаря в 722 млн грн, зробив у себе в камері євроремонт та провів інтернет.

Наприкінці 2024 року стало відомо, що Роман Насіров виграв суд у НАЗК. Про це сказано у статті «Главкома» «Партійне прокляття. НАЗК взялося за Вітренко, Корчинського, Бойка та Ванникову».

Читайте також:

Теги: Роман Насіров мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами головкома ЗСУ, цифровізація допоможе дізнатися, де саме переховуються люди, які ухиляються від мобілізації
Сирський назвав метод, який допоможе боротися з ухиленням від мобілізації
Сьогодні, 12:29
«Мобілізація – це величезний комплекс заходів, котрий треба провести, і на котрий у армії немає ані повноважень, ані можливостей»
Чому у нас такі проблеми з мобілізацією?
7 квiтня, 15:12
Уряд визначив додаткові категорії студентів і викладачів
Уряд змінив категорії студентів і викладачів, яких не мобілізують
4 квiтня, 16:09
Ризик втрати або псування військового квитка, як і будь-якого іншого документа, існує в нашому житті постійно
Як відновити втрачений військовий квиток: покрокова інструкція
4 квiтня, 06:39
Для комунальних підприємств пом’якшено вимоги щодо зарплат працівників, які підпадають під бронювання.
Уряд дозволив бронювати до 75% працівників критичної комунальної інфраструктури
2 квiтня, 12:25
Більшість сумлінних компаній вже перепідтвердили свою критичність
Бронювання працівників від мобілізації: що робити підприємствам, які втратили бронь правцівників
1 квiтня, 14:56
Прикриваючись зв’язками у ТЦК та СП, а також закладах охорони здоров’я, організатори схеми пропонували чоловікам призовного віку за гроші виготовити фіктивні медичні довідки та висновки ВЛК 
У Києві викрито три схеми незаконного переправлення ухилянтів за кордон
26 березня, 12:37
Лубінець: За 2,5 місяці Офіс омбудсмена отримав більше 40 індивідуальних звернень щодо порушень на Харківщині
Порушення прав з боку працівників ТЦК: Лубінець заявив про зростання скарг
21 березня, 12:08
Українці онлайн зможуть сплачувати штрафи за порушення військового обліку без необхідності відвідувати ТЦК
Рада прийняла закон про знижку на оплату штрафу від ТЦК
13 березня, 13:20

Політика

Ексочільник Держфіскальної служби Насіров мобілізувався до ЗСУ
Ексочільник Держфіскальної служби Насіров мобілізувався до ЗСУ
Іноземні дипломати вшанували памʼять загиблих дітей у Кривому Розі (фото)
Іноземні дипломати вшанували памʼять загиблих дітей у Кривому Розі (фото)
«Війна не стихає від розмов і заяв». Зеленський відреагував на російські атаки
«Війна не стихає від розмов і заяв». Зеленський відреагував на російські атаки
Урядова команда прибула в Брюссель на засідання Ради асоціації Україна-ЄС
Урядова команда прибула в Брюссель на засідання Ради асоціації Україна-ЄС
Прем’єр показує, міністр ховає. Названо єдиного члена уряду, який засекретив список своїх радників
Прем’єр показує, міністр ховає. Названо єдиного члена уряду, який засекретив список своїх радників
Сибіга: Україна виробила своє бачення тексту угоди зі США про копалини
Сибіга: Україна виробила своє бачення тексту угоди зі США про копалини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
199K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 квітня: ситуація на фронті
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 квітня 2025
31K
Сирський назвав метод, який допоможе боротися з ухиленням від мобілізації
19K
Усіх начальників ТЦК було звільнено. Сухопутні сили показали цікаву статистику
9681
Росія розпочала наступ на Сумську і Харківську області – Сирський
9033
Чому російський цар Микола, а не Нікалай? Мовознавиця пояснила правило

Новини

9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
Вчора, 20:54
Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
7 квiтня, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
7 квiтня, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 квiтня, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
6 квiтня, 14:11

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua