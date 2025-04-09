Ексочільник Держфіскальної служби Насіров мобілізувався до ЗСУ

У САП повідомили, що адвокат подав клопотання про зупинення кримінального провадження у зв'язку з мобілізацією свого клієнта до певної частини

Насірова понад сім років переслідує НАБУ, звинувачуючи у збитках державі на суму 2 млрд грн

Ексголова ДФС Роман Насіров добровільно мобілізувався до Збройних сил України. Як передає «Главком», про це Суспільному підтвердили у Спеціальній антикорупційній прокуратурі.

Насірова обвинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка. Кримінальне провадження розглядає ВАКС.

У САП повідомили, що адвокат подав клопотання про зупинення кримінального провадження у зв'язку з мобілізацією свого клієнта до певної частини.

«Це сталося на етапі судових дебатів. Це майже фінальна стадія вже судового розгляду, за кілька засідань вже мав бути вирок. Він також надав до суду наказ, копію наказу про призначення вказаної особи до складу особового до особового складу військової частини. Вирішення цього питання буде 11 квітня. До цього часу ми будемо встановлювати всі обставини, а так само можливість вказаного обвинувачення, обвинуваченого брати участь у судових засіданнях», – повідомила речниця САП Ольга Постолюк.

Журналісти звернулися по коментар до захисту Насірова щодо обставин переведення. Від коментарів адвокат Насірова утримався.

Як повідомлялося, 2 березня 2017 року Насіров був затриманий детективами НАБУ за підозрою у зловживанні службовим становищем. Йому інкримінували дії, які завдали збитків державі на 2 млрд грн. Зокрема, співпрацю з нардепом-утікачем Олександром Онищенком, якому він видавав відстрочки на рентну плату за видобуток корисних копалин. Потім його адвокат повідомив про госпіталізацію Насірова з інфарктом, тож деякий час той проходив лікування в «Феофанії».

У жовтні 2022 року ВАКС заарештував Насірова з можливістю внесення застави в розмірі 523,2 млн грн. У травні 2023 року, перед скеруванням справи до суду, слідча суддя Лариса Задорожна спробувала зменшити заставу одразу із 532 млн до 107 млн грн, однак апеляція це рішення згодом скасувала. Між цими рішеннями розмір застави зменшили до 261 млн грн.

У вересні минулого року судді ВАКС зменшили розмір застави для Насірова – замість встановлених раніше 261 млн грн він мав внести 130 млн грн.

До слова, ексголова Державної фіскальної служби Роман Насіров, якого звинувачують у отриманні хабаря в 722 млн грн, зробив у себе в камері євроремонт та провів інтернет.

Наприкінці 2024 року стало відомо, що Роман Насіров виграв суд у НАЗК. Про це сказано у статті «Главкома» «Партійне прокляття. НАЗК взялося за Вітренко, Корчинського, Бойка та Ванникову».