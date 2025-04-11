Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

«Я простий хлопець з Чернігова». Насіров прокоментував скасування своєї мобілізації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Я простий хлопець з Чернігова». Насіров прокоментував скасування своєї мобілізації
Екскерівник Держфіскальної служби заявив, що міг би й не йти на військову службу, оскільки має право на відстрочку від мобілізації
фото з відкритих джерел

За словами експосадовця, він мобілізувався солдатом на посаду сапера у військову частину, яка виконує завдання на фронті і в Києві

Екскерівник Держфіскальної служби Роман Насіров, якого підозрюю у хабарництві, заявив, що є солдатом та не розуміє, чому його наказ про мобілізацію було скасовано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Насірова.

За словами колишнього керівника Держфіскальної служби, про скасування мобілізаційного наказу він начебто дізнався через три дні служби. Водночас причиною мобілізації називає не втечу від вироку Вищого антикорупційного суду, а «бажання і готовність служити», яке не міг зробити через «певні обставини».

«Війна, на жаль, продовжується, я готовий служити і бути корисним і хоч якось допомогти та підмінити хлопців, які служать вже три роки. Раджу всім хто не служив зробити те саме. Я пішов служити за власним рішенням і бажанням у звичайну військову частину, яка виконує завдання на фронті і в Києві – солдатом на посаду сапера», – каже він.

Водночас Насіров стверджує, що міг би й не йти на військову службу, оскільки має право на відстрочку від мобілізації.

«По-перше, я батько трьох неповнолітніх дітей, по-друге, на жаль, маю цілу жменю медичних проблем, і, на жаль, перенесена онкологія - але це точно не для жалю чи співчуття. Та реально упродовж останнього часу у моїй свідомості відбулася переоцінка цінностей і я вирішив піти служити поки йде війна й бути корисним в ЗСУ: так би мовити, всі ми віримо у швидкий мир, але поки що війна. Приєднався я до бригади, яка хоч і дислокується в Києві, та виконує завдання на східному фронті. Так одягнув, як кажуть, солдатські погони і обійняв посаду сапера», – розповідає екскерівник Держфіскальної служби.

Як зазначив експосадовець, проти нього ведуть «політично мотивовані справи», а хтось «намагається зробити так, що я в чомусь винен».

«Я не скоював жодних злочинів. Я не осуджений. В справах навіть не можуть сформулювати в чому саме я винен, нема жодних доказів, але їх розпочали в 15-17 роках, щоб усунути мене з посади і з 17 року я доказую свою невинуватість», – додає він.

За словами Насірова, один пресреліз блогера «він – винен» переважає 8-9 річні спроби доказати протилежне.

«Подібна ситуація по «справах Насірова», і не тільки моїх. По-хорошому, цивільно-правова система настільки вже деформована, що час замість прокуратури та судів визнавати винними постами у медіа та соцмережах. Бо вже зараз відсутність доказів заміняється «начебто громадською думкою», яка стає аргументом для суддів при винесенні рішень. До речі: саме усвідомлення цих соціальних спотворень і стало однією з тих причин, що додатково спонукала мене одягнути військову форму: якщо заряджений ненавистю, то йти і розряджати її на ворога… а не на своїх у соцмережах», – каже екскерівник Держфіскальної служби.

Нагадаємо, 9 квітня повідомлялося, що ексголова ДФС Роман Насіров добровільно мобілізувався до Збройних сил України. Насірова обвинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка.

Адвокат захисту подав клопотання про зупинення кримінального провадження у зв'язку з мобілізацією свого клієнта до певної частини.

Згодом стало відомо, що відповідно до розпорядження головнокомандувача ЗСУ, проводиться службове розслідування за фактом призову на військову службу ексголови Держфіскальної служби Романа Насірова в ході судового процесу.

Мобілізацію ексголови Держфіскальної служби Романа Насірова, підозрюваного в корупції, було скасовано. Раніше Верховний суд постановив: процедура призову військовозобов’язаного під час мобілізації є незворотною, а особу звільнити зі служби неможливо.

Читайте також:

Теги: Роман Насіров мобілізація корупція в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2023 році президент України розпорядився звільнити всіх обласних воєнкомів
Усіх начальників ТЦК було звільнено. Сухопутні сили показали цікаву статистику
9 квiтня, 09:17
Деяких студентів мобілізують у квітні
Мобілізація студентів у квітні: хто може отримати повістки
3 квiтня, 04:55
Більшість сумлінних компаній вже перепідтвердили свою критичність
Бронювання працівників від мобілізації: що робити підприємствам, які втратили бронь правцівників
1 квiтня, 14:56
У грудні Тетяна Крупа вже «погоріла» на використанні мобільного телефону у СІЗО
Скандальна ексголова МСЕК Крупа підпільно користується телефонами у СІЗО
31 березня, 12:47
Правоохоронці затримали зловмисників під час передачі останнього траншу хабаря
Відстрочка від служби за $25 тис. У Києві викрито схему за участі військового посадовця
28 березня, 09:41
Комарницький доїхав до кордону на транспорті, який перевозить полеглих українських бійців
Комарницький втік з України на автомобілі для перевезення полеглих воїнів – ЗМІ
27 березня, 11:29
Керівництво Харківського ОТЦК та СП та причетного РТЦК та СП визнають порушення, некоректну та емоційну поведінку свого підлеглого
У Харкові сталася сутичка між військовими ТЦК та цивільними чоловіками
14 березня, 19:34
За словами Алли Басалаєвої, порядок і організація проведення місцевих аудитів Держаудитслужбою регламентується спеціальною постановою Кабміну
Корупційний скандал в команді Кличка. Держаудитслужба готова провести аудит Києва
14 березня, 18:30
Суд обрав посадовцю запобіжний захід
На Закарпатті викрито посадовця військової частини: у чому його підозрюють
12 березня, 15:32

Кримінал

«Я простий хлопець з Чернігова». Насіров прокоментував скасування своєї мобілізації
«Я простий хлопець з Чернігова». Насіров прокоментував скасування своєї мобілізації
В Івано-Франківську затримано чоловіка, який вкусив працівника ТЦК
В Івано-Франківську затримано чоловіка, який вкусив працівника ТЦК
ДБР викрило керівників «Укрпрофтуру» та Федерації профспілок на привласненні держмайна
ДБР викрило керівників «Укрпрофтуру» та Федерації профспілок на привласненні держмайна
Усім – однаковий термін. Адвокат пояснив, чому українські суди виносять стандартний вирок депутатам Держдуми
Усім – однаковий термін. Адвокат пояснив, чому українські суди виносять стандартний вирок депутатам Держдуми
Суд зобовʼязав Насірова носити електронний браслет після спроби мобілізації
Суд зобовʼязав Насірова носити електронний браслет після спроби мобілізації
Шпигував для ФСБ в обмін на переїзд у Росію. Затримано клірика Московської церкви
Шпигував для ФСБ в обмін на переїзд у Росію. Затримано клірика Московської церкви

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 квітня 2025
48K
Шпигував для ФСБ в обмін на переїзд у Росію. Затримано клірика Московської церкви
21K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
20K
Гучний корупційний скандал на Київщині: затримано вісьмох поліцейських
13K
Працівник ТЦК назвав найгіршу роботу, від якої втікають усі колеги

Новини

11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ атакувала Дніпро та Житомирщину. Посолка США Брінк йде у відставку. Головне за 10 квітня
Вчора, 21:36
У Києві та низці областей тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
Вчора, 21:23
Суд у Британії визнав винним у порушенні санкцій «екс-губернатора» Севастополя
Вчора, 15:32
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Полонені китайці дають свідчення, Насіров тікає від вироку суду до ЗСУ. Головне за 9 квітня
9 квiтня, 21:09

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua