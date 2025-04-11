«Я простий хлопець з Чернігова». Насіров прокоментував скасування своєї мобілізації

Екскерівник Держфіскальної служби заявив, що міг би й не йти на військову службу, оскільки має право на відстрочку від мобілізації

За словами експосадовця, він мобілізувався солдатом на посаду сапера у військову частину, яка виконує завдання на фронті і в Києві

Екскерівник Держфіскальної служби Роман Насіров, якого підозрюю у хабарництві, заявив, що є солдатом та не розуміє, чому його наказ про мобілізацію було скасовано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Насірова.

За словами колишнього керівника Держфіскальної служби, про скасування мобілізаційного наказу він начебто дізнався через три дні служби. Водночас причиною мобілізації називає не втечу від вироку Вищого антикорупційного суду, а «бажання і готовність служити», яке не міг зробити через «певні обставини».

«Війна, на жаль, продовжується, я готовий служити і бути корисним і хоч якось допомогти та підмінити хлопців, які служать вже три роки. Раджу всім хто не служив зробити те саме. Я пішов служити за власним рішенням і бажанням у звичайну військову частину, яка виконує завдання на фронті і в Києві – солдатом на посаду сапера», – каже він.

Водночас Насіров стверджує, що міг би й не йти на військову службу, оскільки має право на відстрочку від мобілізації.

«По-перше, я батько трьох неповнолітніх дітей, по-друге, на жаль, маю цілу жменю медичних проблем, і, на жаль, перенесена онкологія - але це точно не для жалю чи співчуття. Та реально упродовж останнього часу у моїй свідомості відбулася переоцінка цінностей і я вирішив піти служити поки йде війна й бути корисним в ЗСУ: так би мовити, всі ми віримо у швидкий мир, але поки що війна. Приєднався я до бригади, яка хоч і дислокується в Києві, та виконує завдання на східному фронті. Так одягнув, як кажуть, солдатські погони і обійняв посаду сапера», – розповідає екскерівник Держфіскальної служби.

Як зазначив експосадовець, проти нього ведуть «політично мотивовані справи», а хтось «намагається зробити так, що я в чомусь винен».

«Я не скоював жодних злочинів. Я не осуджений. В справах навіть не можуть сформулювати в чому саме я винен, нема жодних доказів, але їх розпочали в 15-17 роках, щоб усунути мене з посади і з 17 року я доказую свою невинуватість», – додає він.

За словами Насірова, один пресреліз блогера «він – винен» переважає 8-9 річні спроби доказати протилежне.

«Подібна ситуація по «справах Насірова», і не тільки моїх. По-хорошому, цивільно-правова система настільки вже деформована, що час замість прокуратури та судів визнавати винними постами у медіа та соцмережах. Бо вже зараз відсутність доказів заміняється «начебто громадською думкою», яка стає аргументом для суддів при винесенні рішень. До речі: саме усвідомлення цих соціальних спотворень і стало однією з тих причин, що додатково спонукала мене одягнути військову форму: якщо заряджений ненавистю, то йти і розряджати її на ворога… а не на своїх у соцмережах», – каже екскерівник Держфіскальної служби.

Нагадаємо, 9 квітня повідомлялося, що ексголова ДФС Роман Насіров добровільно мобілізувався до Збройних сил України. Насірова обвинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка.

Адвокат захисту подав клопотання про зупинення кримінального провадження у зв'язку з мобілізацією свого клієнта до певної частини.

Згодом стало відомо, що відповідно до розпорядження головнокомандувача ЗСУ, проводиться службове розслідування за фактом призову на військову службу ексголови Держфіскальної служби Романа Насірова в ході судового процесу.

Мобілізацію ексголови Держфіскальної служби Романа Насірова, підозрюваного в корупції, було скасовано. Раніше Верховний суд постановив: процедура призову військовозобов’язаного під час мобілізації є незворотною, а особу звільнити зі служби неможливо.