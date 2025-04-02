Хабар у $40 тис. На Одещині ексдепутат та експрокурор отримали вирок

Вироком суду ексдепутату Одеської обласної ради призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі

Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний вирок колишньому заступнику керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області Івану Мараховському та ексдепутату Одеської обласної ради Івану Бойченку. Їх викрили на одержанні $40 тис. неправомірної вигоди від директора господарського підприємства за неперешкоджання веденню бізнесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Вироком суду ексдепутата Одеської обласної ради визнано винуватим за ч. 4 ст. 368 КК України та призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, на строк три роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Також суд змінив особі запобіжний захід, збільшивши розмір застави до 5 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обовʼязків.

Колишнього заступника керівника місцевої прокуратури визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, і призначено покарання у виді восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в системі правосуддя – судді, адвоката, прокурора – на строк три роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна. Також особу позбавлено класного чину радника юстиції.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Раніше суд визнав народного депутата України IV–VIII скликань винним у закликах до зміни меж території України, легалізації майна та шахрайстві. Йому заочно призначено 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.