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Антикорупційний суд різко зменшив заставу для ексголови МСЕК Хмельниччини

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Антикорупційний суд різко зменшив заставу для ексголови МСЕК Хмельниччини
Підозрювана Тетяна Крупа перебуває у СІЗО з 7 жовтня 2024 року
фото: Ґрати

Щоб вийти на волю, Тетяні Крупи треба внести 130 млн грн

Сьогодні Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала ухвалу суду першої інстанції у частині розміру застави колишній головній лікарці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі і визначила нову суму застави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на онлайн-трансляцію засідання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Ідеться про визначення 130 млн грн застави для підозрюваної ексголови МСЕК Хмельниччини. 20 березня 2025 року Вищий антикорупційний суд вкотре зменшив розмір застави для Крупи – до 230 млн грн.

Головуючий у справі Дмитро Михайленко зауважив: повний текст ухвали буде оголошено 7 квітня. Рішення апеляції набрало чинності та оскарженню не підлягає.

Як повідомляв «Главком», 3 жовтня 2024 року правоохоронці вилучили у квартирі сім’ї Тетяни Крупи велику суму готівки: у вітальній кімнаті – $106,1 тис., 6,7 тис. євро і 67,5 тис. грн; у гардеробній, де розміщувався сейф, – $315,9 тис. і 25,4 тис. євро; у спальні чоловіка підозрюваної Володимира Крупи – $253,1 тис., 70 тис. євро і 143 тис. грн; у ще одній спальні – $2,5 млн, 37,8 тис. євро і 702 тис. грн. Цю готівку, якої походження досі невідоме, арештував суд.

Також накладено арешт на $93 тис. і 2 тис. євро. Гроші було знайдено у робочому кабінеті головлікаря Тетяни Крупи. Водночас, згідно з декларацією за 2023 рік, Тетяна Крупа та її чоловік Володимир відобразили 24 млн грн офіційних доходів. Всього арештовано понад 150 об’єктів нерухомого майна, яким, за даними слідства, володіє підозрювана та члени її родини.

4 жовтня 2024 року ДБР затримало Тетяну Крупу, наступного дня їй було оголошено підозру у незаконному збагаченні. А 7 жовтня 2024 року голову МСЕК Хмельниччини взято під варту, призначивши 500 млн грн застави. Згодом цей розмір суди зменшували: спочатку до 300 млн грн, потім до 280 млн грн, далі до 260 грн і останній раз – до 230 млн грн.

У середині жовтня 2024 року продовженням «МСЕК-скандалу» стала історія з оформленням інвалідності прокурорів. Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність.

Після МСЕК-скандалу влада ліквідувала медико-соціальні експертні комісії. Із 1 січня цього року в Україні більше не працюють МСЕК. Їх замінили експертні команди.

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Теги: корупція в Україні війна Вищий антикорупційний суд МСЕК

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