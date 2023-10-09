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Вищий антикорупційний суд закрив справу «Роттердам+»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вищий антикорупційний суд закрив справу «Роттердам+»
Справу, відому як «Роттердам+», зареєстрували в Єдиному реєстрі досудових розслідувань ще 24 березня 2017 року
фото з відкритих джерел

ВАКС вирішив закрити справу «Роттердам+» через закінчення строку досудового розслідування

Вищий антикорупційний суд 9 жовтня вирішив закрити справу «Роттердам+» через закінчення строку досудового розслідування. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Прокурор САП не погоджується з таким рішення суду та оскаржить його в суді апеляційної інстанції.

Справу, відому як «Роттердам+», зареєстрували в Єдиному реєстрі досудових розслідувань ще 24 березня 2017 року.

У березні 2023-го прокурори САП за результатами розслідування НАБУ скерували до суду обвинувальний акт щодо 6 людей, причетних до запровадження так званої формули «Роттердам+». Це перший епізод цієї справи.

За оцінкою слідства, формула призвела до понад 19,3 млрд гривень збитків споживачам електроенергії протягом 2016-2017 років. Прокурор також заявляв цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої державі.

Дії всіх обвинувачених кваліфікували за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України – зловживання службовим становищем. Представникам приватних компаній інкримінували пособництво.

Як повідомлялось, розслідування справи «Роттердам+» тривало майже 6 років – з березня 2017 року. За цей час прокуратура чотири рази закривала справу за відсутності складу злочину і стільки ж разів поновлювала розслідування.

Три рази законність закриття справи підтверджував ВАКС, в тому числі в апеляційній інстанції. І САП, і ВАКС також підтвердили відсутність постраждалих у цій справі, відповідне рішення вступило в законну силу. Невинуватість підозрюваних осіб по справі осіб і відсутність завданих збитків підтверджена десятками експертиз в тому числі державних.

Як повідомлялося, у березні 2023 року НАБУ і САП скерували до суду перший епізод так званої справи «Роттердам+» за обвинуваченням шістьох осіб у завданні споживачам електроенергії збитків на понад 19 мільярдів гривень у 2016-2017 роках. 

Збитки на суму ще понад 20 млрд грн, завдані через застосування формули у 2018-2019 років, розслідуються в окремому провадженні, матеріали в якому відкрито стороні захисту для ознайомлення.

В межах розслідування першого епізоду справи у серпні 2019 року НАБУ повідомило про підозру шістьом особам у справі формули тарифу «Роттердам+», зокрема ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку та співробітникам енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова. Вовка було оголошено в розшук, він переховувався у Великій Британії.

У жовтні 2022 року детективи НАБУ повідомили про підозру ще 15 особам, причетним до запровадження та дії так званої формули «Роттердам+» в рамках другого епізоду справи.

До слова, Вищий антикорупційний суд відмовив слідству в необґрунтованому арешті боргових зобов’язань, які накопичили державні компанії «Укренерго» та «Енергоринок» перед групою ДТЕК на суму майже 8 млрд грн.

Теги: САП Вищий антикорупційний суд Роттердам+

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