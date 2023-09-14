Антикорупційний суд арештував ексміністра Степанова

НАБУ викликає Степанова на допит

Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту колишнього міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

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Степанова підозрюють у заволодінні понад 450 млн грн, коли він очолював державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна».

Також зазначається, що раніше ВАКС відправив під цілодобовий домашній арешт керівника департаменту «Поліграфкомбінату», відповідального за міжнародні угоди, Сергія Ферлія.

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«Він єдиний фігурант, який перебуває в Україні», – йдеться в повідомленні.

Крім того, Національне антикорупційне бюро викликає Степанова на допит.

Нагадаємо, у липні правоохоронці викрили масштабну схему заволодіння коштами держпідприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» на суму понад 450 млн грн.

Про підозру у цій справі було повідомлено п'ятьом особам: колишньому директору та ексначальнику відділу ДП «Поліграфкомбінат», фізичній особі – пособнику злочину. Також до Естонії направили документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни – директору та менеджеру підконтрольної компанії.

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Схема діяла впродовж 2013–2016 років. Відомо, що у 2011–2016 роках ДП «Поліграфкомбінат «Україна» очолював Максим Степанов.