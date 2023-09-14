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Антикорупційний суд врятував міністра часів Януковича, який у базі розшуку МВС

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Антикорупційний суд врятував міністра часів Януковича, який у базі розшуку МВС
Навесні 2014 року Микола Присяжнюк покинув Україну. Він придбав будинок в Угорщині, де мешкає до цього часу
фото з відкритих джерел

Суд закрив справу щодо підозрюваного Миколи Присяжнюка за строками давності

Міністр аграрної політики та продовольства України у 2010-2014 роках Микола Присяжнюк уник кримінальної відповідальності за фактами зловживання владою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Вищого антикорупційного суду від 6 вересня.

За даними слідства, колишній високопосадовець, займаючи посаду міністра, сприяв незаконній оренді й подальшій приватизації приміщення площею 516,6 кв. м, яке займав ресторан «Шато». Йдеться про приміщення у центі Києва на вулиці Хрещатик, 24. До приватизації майна ним управляло Міністерство аграрної політики та продовольства.

Обвинувальний акт щодо Присяжнюка, який пішов до антикорупційного суду, правоохоронці склали за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу («Зловживання владою»). Щоправда, сама підозра, оголошена йому влітку 2017 року, містила й тяжкі статті: «Легалізація доходів» (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу) і «Незаконна приватизація державного майна» (ч. 2 ст. 233 Кримінального кодексу).

Підозрюваний ексміністр надав письмову згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності «у зв`язку із закінченням строків давності». Це означає, що минув десятирічний термін притягнення до кримінальної відповідальності за злочин, який скоїв колишній міністр. Присяжнюк також додав: положення статті 49 Кримінального кодексу не вимагають від нього визнання вини у вчиненні кримінального правопорушення.

Треба наголосити, що клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності Миколи Присяжнюка  надійшло до суду від прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Терміни притягнення за скоєний злочин закінчилися на початку лютого 2023 року.

Разом з тим, прізвище аграрного міністра часів Януковича досі у базі МВС у розділі «Особа, яка переховуються від органів прокуратури».

Антикорупційний суд врятував міністра часів Януковича, який у базі розшуку МВС фото 1
дані з бази МВС

Як стало відомо з матеріалів справи, навесні 2014 року Микола Присяжнюк покинув Україну. Він придбав будинок в Угорщині, де мешкає до цього часу. Проживання в Угорщині також підтвердив Вищий антикорупційний суд, відобразивши в ухвалі анкетні дані Миколи Присяжнюка.

Як повідомляв «Главком», Вищий антикорупційний суд звільнив від кримінальної відповідальності депутата Закарпатської обласної ради Чабу Пейтера, підозрюваного у декларуванні недостовірної інформації. Обранець утік до Угорщини.

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Теги: Микола Присяжнюк Вищий антикорупційний суд злочин Віктор Янукович аграрії МВС

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