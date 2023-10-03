ВАКС відмовив в арешті боргових активів ДТЕК у справі «Роттердам+»

«За понад 6 років досудового розслідування так званої справи «Роттердам+» не встановлено жодного факту вчинення злочину», – ДТЕК

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовив слідству в необґрунтованому арешті боргових зобов’язань, які накопили державні компанії Укренерго та Енергоринок перед групою ДТЕК на суму майже 8 млрд грн. Арешт цих боргів ще більше ускладнив би ситуацію в енергосистемі напередодні опалювального сезону, йдеться в повідомленні компанії.

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«За понад 6 років досудового розслідування так званої справи «Роттердам+» не встановлено жодного факту вчинення злочину, нанесення збитків чи інших неправомірних дій, внаслідок чого справу кілька разів закривали. Більше того, законність її закриття двічі підтвердив Вищий антикорупційний суд України», – йдеться в повідомленні компанії.

Водночас суд в рамках цього розслідування арештував особисте майно двох працівників компанії ДТЕК.

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«Всі понад 6 років розслідування посадові особи ДТЕК йшли назустріч об’єктивному слідству – не переховувались і жодним чином не приховували свою власність. ДТЕК зробить все можливе аби захистити честь і гідність своїх працівників», – наголосили в ДТЕК.

Як повідомлялось, розслідування справи «Роттердам+» тривало майже 6 років – з березня 2017 року. За цей час прокуратура 4 рази закривала справу за відсутності складу злочину і 4 рази поновлювала розслідування.

Три рази законність закриття справи підтверджував ВАКС, в тому числі в апеляційній інстанції. І САП, і ВАКС також підтвердили відсутність постраждалих у цій справі, відповідне рішення вступило в законну силу. Невинуватість підозрюваних осіб по справі осіб і відсутність завданих збитків підтверджена десятками експертиз в тому числі державних.