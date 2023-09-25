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ВАКС послабив запобіжний захід ексглаві «Нафтогазу» Коболєву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ВАКС послабив запобіжний захід ексглаві «Нафтогазу» Коболєву
Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн
фото з відкритих джерел

У серпні Вищий антикорупційний суд на два місяці продовжив Коболєву носіння електронного браслета

Слідчий суддя ВАКС першої інстанції прийняв рішення зняти електронний браслет та зменшити заставу колишньому голові «Нафтогазу» Андрію Коболєву до рівня фактично внесеної. Про це ексглава «Нафтогазу» написав у Facebook.

За словами Коболєва, повного тексту рішення поки що немає.

Коболєв прокоментував рішення ВАКС
Коболєв прокоментував рішення ВАКС
фото: скріншот

Нагадаємо, слідчі Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Слідчої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

Раніше НАБУ і САП завершили розслідування стосовно Андрія Коболєва.

У серпні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ще на два місяці продовжив встановлені раніше обмеження колишньому голові «Нафтогазу» Андрію Коболєву у справі про премії.

До слова, Держаудитслужба одноголосно вважає премії Андрія Коболєва незаконними.

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Теги: Нафтогаз України Андрій Коболєв Вищий антикорупційний суд

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