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САП проситиме арешту мера Сум Лисенка з можливістю внесення застави

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
САП проситиме арешту мера Сум Лисенка з можливістю внесення застави
2 жовтня СБУ затримала мера Сум Олександра Лисенка
фото з відкритих джерел

Прокурор проситиме в суді обрати запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення 5 млн грн застави і для очільника Департаменту інфраструктури Сумської міськради

Спеціалізована антикорупційна прокуратура підготувала клопотання про обрання затриманому на хабарі меру Сум Олександру Лисенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 10 млн гривень застави. Про це повідомив у коментарі Укрінформу заступник керівника САП Андрій Синюк.

«САП клопотатиме про арешт мера міста Суми з можливістю внесення 10 млн гривень застави», – сказав він.

Крім того, прокурор проситиме в суді обрати запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення 5 млн грн застави і для очільника Департаменту інфраструктури Сумської міськради, додав Синюк.

Нагадаємо, 2 жовтня СБУ затримала мера Сум Олександра Лисенка й очільника Департаменту інфраструктури міськради «на гарячому» – в момент одержання частини хабаря, а саме 1,4 млн гривень. Загалом цього року мер вже отримав 2,1 млн грн хабаря.

Як з'ясували правоохоронці, що посадовці вимагали неправомірну вигоду за вирішення питання про встановлення виконавчим комітетом Сумської міської ради для юридичної особи нового економічно обґрунтованого тарифу на поводження з побутовими відходами та нестворення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності підприємством.

НАБУ і САП повідомили міському голові Сум та директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради про підозру в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн.

Нагадаємо, Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро затримали на хабарі мера Сум Олександра Лисенка. Загальна сума неправомірної вигоди – 2 млн 130 тис. грн.

 

Теги: прокуратура арешт прокурор мер Суми САП

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